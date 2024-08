Un triatleta olimpico ha riportato una grave infezione virale.

Per tre giorni, la triatleta belga Claire Michel aveva vomitato dopo aver contratto un virus. La scorsa settimana, ha nuotato nella Senna per la competizione olimpica. Anche i nuotatori di fondo tedeschi sono preoccupati per il fiume parigino.

La triatleta belga Claire Michel non ha contratto il virus dell'E. coli durante la gara individuale dello scorso mercoledì mentre nuotava nella Senna. "Gli esami del sangue hanno mostrato che ero infetta da un virus (non E. coli)", ha annunciato su Instagram. Ha aggiunto di aver "sofferto di vomito e diarrea per tre giorni, che mi hanno lasciata piuttosto debilitata". Dopo la malattia di Michel, il Belgio ha ritirato la sua squadra dalla competizione mista di lunedì.

Le squadre della Svizzera e della Norvegia hanno segnalato anche atleti malati dopo le gare individuali, ma nessuna ha stabilito un collegamento diretto con la scarsa qualità dell'acqua della Senna. "Sono stato male per circa dodici ore dal venerdì alla notte di sabato", ha detto all'agenzia di stampa AFP il norvegese Vetle Bergsvik Thorn. "Ma non so se era intossicazione alimentare o a causa della Senna".

Domande anche tra i nuotatori di fondo

Tuttavia, ci sono altre competizioni nel fiume. I nuotatori di fondo tedeschi vogliono avere la loro impressione delle condizioni nella Senna il prossimo mercoledì. "Abbiamo appena ricevuto il rapporto sulle acque attuali. Tutto è a posto", ha detto il coach nazionale di lunga distanza Bernd Berkhahn. "Decideremo domani se ci tufferemo o meno". Gli atleti si recheranno al sito della competizione olimpica al Pont Alexandre III al mattino. Non è stato possibile alcun allenamento lì martedì a causa della scarsa qualità delle acque del fiume parigino.

Chiamato sulle preoccupazioni per la salute dei suoi atleti, Berkhahn ha detto: "Dobbiamo fare affidamento sulle dichiarazioni dell'organizzatore. Questo è un po' difficile per me, ma lo faremo comunque". La gara femminile è prevista per giovedì e quella maschile per venerdì. La qualità delle acque della Senna è stata discussa per settimane. In precedenza, oggi, World Aquatics ha annunciato che i valori di enterococchi avevano superato i limiti stabiliti in uno dei quattro punti di campionamento.

Se le condizioni nella Senna non sono adatte alle gare, potrebbe essere utilizzato come alternativa il luogo delle gare di canottaggio. Guardando alla prima gara di 10 km prevista, Berkhahn ha previsto: "Attualmente sembra molto probabile che la gara femminile si svolga l'8 agosto".

Per molto tempo si è discusso a Parigi se la qualità delle acque della Senna fosse buona abbastanza per ospitare le competizioni. Sono stati investiti 1,4 miliardi di euro nelle piantagioni di trattamento delle acque reflue e nel sistema fognario della regione parigina negli ultimi anni per migliorare la qualità delle acque. Ora, tra le altre cose, viene impedito che i rifiuti delle toilette finiscano nel fiume durante i forti acquazzoni.

