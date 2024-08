- Un treno che trasportava merci e un camion coinvolti in una collisione a Mannheim.

A Mannheim, è in corso una vasta risposta dei servizi di emergenza a seguito di un incidente avvenuto tra un treno merci e un camion. L'incidente si è verificato tarda notte di lunedì, intorno alle 23, come riferito dalla polizia, nelle vicinanze di Werfthallenstraße nell'area del porto. Secondo l'ultimo aggiornamento di un portavoce della polizia, una persona è rimasta ferita. Non è ancora chiaro l'entità delle ferite, ma la persona è stata trasportata in ospedale. Al momento, non ci sono ancora informazioni chiare sulla causa dell'incidente.

La tensione tra i curiosi e la polizia è sfociata in scontri quando la curiosità si è trasformata in disordini. L'indagine sulle cause degli scontri potrebbe rivelare se erano direttamente collegati alla collisione tra il treno e il camion.

