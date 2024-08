- Un tredicenne subisce un danno economico stimato in 26.000 euro.

Un teenager di 13 anni ha deciso di fare un giro con l'auto dei genitori nel tardo pomeriggio di martedì a Harsewinkel, causando danni per €26,000. Questa gita non autorizzata ha provocato lievi ferite sia per il ragazzo che per un autista di autobus di 65 anni, come riferito dalla polizia di Gütersloh il giorno successivo. Il motivo di questa decisione impulsiva è ancora in corso di indagine.

La madre aveva momentaneamente lasciato l'auto mentre era andata a fare la spesa. Approfittando dell'occasione, il ragazzo è salito al posto di guida e ha guidato l'auto fuori dal parcheggio. Nel farlo, è entrato in collisione con un autobus. Nonostante la rapida manovra evasiva e il frenata pesante dell'autista dell'autobus, l'impatto è stato inevitabile.

Successivamente, il ragazzo di 13 anni ha guidato l'auto contro un cartello stradale prima di fermarsi. Purtroppo, il veicolo ha dovuto essere rimorchiato via. Diversi mezzi di comunicazione avevano già diffuso informazioni su questo episodio.

Il ragazzo di 13 anni aveva preso l'auto dei genitori per un giro, utilizzandola come mezzo di trasporto. A causa della sua mancanza di esperienza, non è riuscito a mantenere il controllo, portando alla collisione con un autobus.

Leggi anche: