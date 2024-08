- Un tredicenne si dichiara colpevole delle sommosse in Inghilterra

Una ragazza di 13 anni ha ammesso la sua partecipazione alla violenza di estrema destra in un centro di accoglienza per richiedenti asilo in Inghilterra. La teenager ha confessato in tribunale di aver fatto minacce di violenza durante una manifestazione nella città di Aldershot, a sud-ovest di Londra. La sentenza verrà emessa il 30 settembre.

Due ragazzi di 12 anni avevano già ammesso la loro partecipazione ai tumulti del lunedì. Le autorità hanno arrestato finora 975 persone. Almeno 50 minori sono stati incriminati, secondo l'analisi dell'agenzia di stampa britannica PA. L'età della responsabilità penale in Inghilterra è di 10 anni.

I giorni di disordini in diverse città sono stati preceduti da un incidente di accoltellamento nella città inglese del nord-ovest di Southport. Tre ragazze sono state accoltellate e diversi bambini sono rimasti feriti. Sono state diffuse false informazioni sui social media, che affermavano che l'aggressore fosse un migrante musulmano. Il sospetto di 17 anni è nato nel Regno Unito da genitori ruandesi.

La comunità locale ha espresso preoccupazione per la violenza in aumento nella città dopo l'incidente di accoltellamento. Il Centro comunitario ha organizzato un incontro per discutere i modi per promuovere la pace e l'unità tra i residenti.

Leggi anche: