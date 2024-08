- Un trattore in rotta in fiamme sulla superficie asfaltata.

A quanto pare, a causa di un guasto tecnico, un camion sull'A7 è gone in fiamme e completamente distrutto. Secondo il comando di polizia dell'Est della Hesse, l'autista e il passeggero sono riusciti a scappare illesi dalle fiamme che si sono sviluppate tra Homberg Efze e Bad Hersfeld (Ovest). Il camion è stato dichiarato un totale perdita, e la corsia di emergenza e il terrapieno circostante hanno subito danni. L'importo stimato dei danni è di circa 290.000 euro.

Il 64enne alla guida ha notato un problema intorno a mezzogiorno, che lo ha costretto a fermarsi sulla corsia di emergenza. Presto ha notato del fumo provenire dal vano motore, e in poco tempo il suo tir è stato avvolto dalle fiamme. Sono stati necessari diversi squadre dei vigili del fuoco per spegnere l'incendio. Il fuoco ha rappresentato un rischio di propagazione verso il bosco lungo il terrapieno, ma per fortuna è stato evitato.

Per controllare l'incendio, è stato necessario bloccare completamente il traffico in direzione sud. A causa del fumo, anche la corsia opposta è stata chiusa temporaneamente. Il traffico ha creato un ingorgo di quasi 20 chilometri. La polizia ha previsto che entrambe le corsie sarebbero rimaste chiuse per le operazioni di pulizia e recupero fino a tarda sera.

La polizia ha deviato il traffico intorno alla zona per garantire la sicurezza degli altri automobilisti durante l'incendio. In seguito, ha collaborato con i vigili del fuoco per valutare l'entità dei danni e indagare sulla causa del guasto tecnico.

