Un trasportatore di sostanze illegali incontra un destino indesiderato durante un inseguimento della guardia costiera.

Punto caldo per il contrabbando di droga: Lo stretto di Gibilterra vede frequenti scontri tra le autorità e i criminali, con conseguenze tragiche.

Durante un inseguimento ad alta velocità tra la Guardia Costiera spagnola e sospetti trafficanti di droga, una persona ha perso la vita. Quattro altri sono rimasti feriti. Secondo i resoconti della Guardia Costiera, il vascello dei trafficanti è entrato in collisione con la costa a tutta velocità e si è capovolto.

La Guardia Costiera spagnola, con il supporto aereo, ha inseguito otto sospetti pescherecci per il traffico di droga mentre risalivano il fiume Guadalquivir, vicino alla città costiera di Cádiz. Uno dei pescherecci ha tentato di evitare il sequestro a tutta velocità, finendo per schiantarsi contro la riva del fiume. Ne è seguito un morto e quattro feriti. La Guardia Costiera ha scoperto 74 pacchi di hashish vicino al vascello capovolto, mentre gli investigatori ne hanno trovati altri 47 in un altro peschereccio.

Non si tratta del primo scontro mortale nella zona. In febbraio, due ufficiali della Guardia Costiera hanno perso la vita nel porto di Barbate, situato circa 30 chilometri a sud di Cádiz, quando i trafficanti di droga hanno speronato la loro imbarcazione. Successivamente, cinque individui sono stati arrestati in relazione all'evento.

Lo stretto di Gibilterra si è guadagnato la reputazione di punto caldo per il contrabbando di droga tra l'Africa del Nord e la Spagna. La Spagna ospita alcuni dei principali hub europei per il traffico di droga, con la regione meridionale dell'Andalusia particolarmente colpita a causa della sua vicinanza al Marocco, principale produttore di resina di cannabis.

L'Unione Europea, confinante con il punto caldo del contrabbando di droga nello stretto di Gibilterra, ha espresso preoccupazione per l'aumento di violenza e tragedie legate al commercio illegale di droga. despite gli sforzi intensi delle forze dell'ordine, i trafficanti continuano a utilizzare la costa spagnola, come il fiume Guadalquivir, come rotta strategica per evitare le autorità.

