Partendo dall'Aeroporto di Dresda-Leipzig - Un trasgressore della legge proveniente dalla Renania-Palatinato è a bordo di un aereo di evacuazione.

Il primo volo di espulsione verso l'Afghanistan dopo la presa del potere dei Taleban è partito con un criminale afghano dal Reno-Palatinato. "Le persone con un legittimo diritto alla protezione troveranno aiuto nel Reno-Palatinato, ma chi commette gravi trasgressioni non ha posto nella nostra società", ha precisato la Ministro dell'Integrazione Katharina Binz (Verdi) a Magonza.

Il governo federale ha mantenuto la sua promessa di accelerare l'espulsione di criminali verso l'Afghanistan. Il Reno-Palatinato sostiene l'espulsione di criminali gravi verso l'Afghanistan, migliorando così la sicurezza, ha sottolineato la Ministro dell'Integrazione. Il Presidente del Reno-Palatinato Alexander Schweitzer (SPD) ha dichiarato: "Il fatto che per la prima volta dopo la presa del potere dei Taleban siano stati espulsi rifugiati afghani condannati per reati e privi del diritto di rimanere in Germania dimostra che non facciamo solo promesse, ma le manteniamo".

Criminale Sessuale Condannato

Il cittadino afghano espulso dal Reno-Palatinato è un criminale sessuale, secondo le informazioni diffuse. Era stato condannato a una pena detentiva di diversi anni e in precedenza era stato rimosso dall'autorità dell'immigrazione.

Oggi, a tre anni dalla presa del potere dei Taleban, è partito per la prima volta un volo di espulsione dalla Germania all'Afghanistan. Secondo la Ministro Federale dell'Interno Nancy Faeser (SPD), a bordo c'erano 28 criminali.

Il Consiglio dei Rifugiati del Reno-Palatinato ha espresso critiche. L'espulsione in Afghanistan viola il divieto fondamentale e internazionale di sottoporre le persone a trattamenti inumani attraverso l'azione statale, anche per i criminali. Il Consiglio dei Rifugiati, Medinetz Magonza e il Comitato di Iniziativa per la Politica dell'Immigrazione a Magonza hanno espresso la loro preoccupazione per l'impegno del Reno-Palatinato in questa espulsione.

L'aeroporto non ha fornito informazioni sul traffico relativo al volo di espulsione. Tuttavia, il governo federale e il Reno-Palatinato hanno continuato con i loro piani di espulsione di criminali condannati, come il criminale sessuale afghano.

Leggi anche: