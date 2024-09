- Un tragico incidente ha causato dodici morti in un viaggio in barca sul canale.

Nel Canale della Manica, lungo la costa settentrionale della Francia, un'imbarcazione per migranti si è capovolta di martedì, causando la morte di dodici persone. Come ha dichiarato il ministro dell'Interno francese attuale, Gerald Darmanin, la maggior parte delle vittime erano donne. Tra le vittime ci sono anche minori. Alla sera, due sopravvissuti erano ancora in condizioni critiche.

La prefettura marittima ha confermato che non ci sono altre persone disperse alla sera. Le operazioni di soccorso vicino al porto di Le Portel, vicino a Boulogne-sur-Mer, hanno coinvolto 65 persone, di cui 12 sono state recuperate senza vita. Alcuni dei soccorriti hanno avuto bisogno di cure mediche immediate. Diversi navi e elicotteri hanno collaborato nella missione di soccorso. Tutti i migranti a bordo dell'imbarcazione capovolta, diretta verso il Regno Unito, sono finiti in mare.

Il ministro Darmanin ha espresso il suo dolore sul luogo della tragedia, "Questa è una tragedia che ci colpisce tutti". Le persone erano a bordo di un'imbarcazione minuscola, lunga appena sei metri. La magistratura ha avviato un'indagine. Il ministro ha inoltre sostenuto l'necessità di un accordo sulla migrazione tra l'Unione Europea e il Regno Unito.

Il ministro dell'Interno britannico Yvette Cooper ha espresso il suo shock e condannato le attività dei gruppi di trafficanti di esseri umani. Questi gruppi stipano più persone di quante ne possa contenere un'imbarcazione non idonea e le mandano in mare aperto nonostante le condizioni meteorologiche avverse, ha criticato Cooper su Twitter.

Sovraccarico di migranti senza giubbotti di salvataggio

France 3 ha riferito che l'imbarcazione per migranti era sovraccarica di persone, senza giubbotti di salvataggio. "Sono senza parole, mi fa rabbrividire", ha dichiarato Dany Patoux, presidente dell'organizzazione di aiuto ai migranti Osmose 62, alla stazione in seguito alle sacche per i cadaveri sul molo.

"Siamo sconvolti dalle tragiche morti nell'ultimo incidente nel Canale della Manica", ha dichiarato Enver Solomon, CEO del Consiglio per i rifugiati britannici. "Il numero di vittime nel Canale della Manica nel 2022 è stato preoccupantemente alto. Questa è una tendenza preoccupante che richiede misure urgenti, complete e multidimensionali per ridurre i attraversamenti insicuri nel Canale della Manica".

I migranti spesso intraprendono il viaggio attraverso il Canale della Manica, con l'obiettivo di raggiungere la Gran Bretagna, spesso a bordo di piccole imbarcazioni gonfiabili. Il attraversamento presenta rischi a causa delle numerose navi da crociera che navigano in quelle acque. Molte vite sono andate perse durante questi attraversamenti. Nel novembre 2021, 31 persone sono morte quando un'imbarcazione si è capovolta al largo della costa nord della Francia, tra cui cinque donne e una bambina.

Tentativi della Gran Bretagna per prevenire la migrazione attraverso il Canale della Manica

La Gran Bretagna sta cercando da tempo di limitare la migrazione attraverso il Canale della Manica, con l'aiuto della Francia e investendo milioni di euro.

