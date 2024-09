- Un tragico incidente alla stazione di Sarstedt porta ad arresti

Dopo un'aggressione mortale ai danni di un residente 61enne nella città della Bassa Sassonia di Sarstedt, le autorità hanno catturato un sospetto. L'arresto è avvenuto intorno alle 21:15, come riferito dalla polizia di Hildesheim. Questo sviluppo segue indagini approfondite e operazioni di ricerca. Sono state rilasciate poche informazioni, ma le autorità hanno fatto riferimento a una conferenza stampa congiunta prevista per martedì con la procura della Repubblica di Hildesheim.

Si è verificato un incidente di accoltellamento particolarmente cruento nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Sarstedt, che ha causato la morte del 61enne. L'individuo ha subito ferite gravi alle 10:00 di lunedì circa in Bahnhofstraße e è deceduto sul posto, secondo un rappresentante della polizia.

Le autorità hanno dispiegato un notevole dispositivo di sicurezza intorno alla stazione ferroviaria in questo piccolo comune di Hildesheim. Le indagini preliminari suggeriscono un sospetto plausibile, che è stato inseguito utilizzando diverse risorse, come un elicottero. Un portavoce della polizia ha indicato durante il giorno che la situazione non presenta "nessun indizio di collegamento terroristico".

Nonostante le indagini in corso, il sospetto identificato è stato infine arrestato in relazione all'aggressione mortale. Questo importante sviluppo è avvenuto più tardi nella serata, rafforzando ulteriormente gli sforzi della polizia per catturare l'individuo coinvolto.

