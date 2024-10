Un torneo titolare, ricco di numerose complessità

Gianni Infantino è entusiasta della sua nuova gallina dalle uova d'oro, la rivista Coppa del Mondo per club, prevista per l'estate prossima. Con FC Bayern e Borussia Dortmund in testa, segnerà un nuovo capitolo nel calcio dei club a livello globale, ha dichiarato Infantino. Ma ci sono ancora alcuni dettagli da sistemare. Problemi come chi pagherà il conto, solo sette mesi prima dell'inizio negli Stati Uniti, rimangono irrisolti.

Le organizzazioni dei media e le emittenti televisive hanno ricevuto un invito da Infantino per una "riunione esclusiva e privata". Il New York Times l'ha definita una "riunione di crisi". È strano, se non addirittura insolito, che Infantino stia spingendo così tanto per la vendita dei diritti, secondo un esperto di diritti che ha partecipato alla cosiddetta "riunione dei broadcaster" di recente. Infantino e Nasser Al-Khelaifi, il potente presidente dell'Associazione europea dei club (ECA) e del PSG, hanno co-presieduto l'incontro.

Summit virtuale con Bayern e Dortmund

Hans-Joachim Watzke, CEO del Borussia Dortmund, e Jan-Christian Dreesen, membro del consiglio di amministrazione del Bayern Monaco, erano tra i presenti alla riunione virtuale, secondo fonti vicine alla situazione. La coppia rappresenta i giganti tedeschi che hanno ottenuto un posto nel torneo dal 15 giugno al 13 luglio. I potenti sono entusiasti della competizione, che promette guadagni extra. Secondo The Athletic, i club europei d'élite potrebbero incassare più di 50 milioni di dollari ciascuno.

Per trasformare questo sogno in realtà, la FIFA deve incassare un ingente ricavo, soprattutto dai diritti televisivi. La federazione mondiale del calcio ha riferito di aver raggiunto un accordo da 1 miliardo di dollari con Apple per trasmettere l'evento, ma l'accordo non è stato ancora finalizzato.

Concorrenza con l'Europeo femminile e la Gold Cup

In una mossa separata, la FIFA ha appena pubblicato i bandi per il torneo del 2025 negli Stati Uniti e la Coppa del Mondo per club del 2029, con 32 squadre e 63 partite ciascuno. Ciò significa che i giocatori che si sono qualificati con le loro nazionali verranno esclusi dalla vendita dei diritti televisivi, proprio come i broadcaster per l'Europeo femminile (dal 2 al 27 luglio) e la Gold Cup (dal 14 giugno al 6 luglio) nei paesi partecipanti.

Gold Cup o Coppa del Mondo per club? Da che parte staranno i giocatori?

Si tratta di un problema spinoso per i giocatori che si sono qualificati sia con la loro nazionale che con il club. Questo rappresenta una sfida particolare per i giocatori dei tre club messicani e dei due club statunitensi.

La FIFA riceve critiche per la sua preferenza per l'espansione della Coppa del Mondo per club, che potrebbe influire sui top player lasciandoli senza riposo durante l'estate. La FIFA sostiene il contrario, affermando che il carico individuale dei giocatori non aumenterà.

Le leghe europee e Fifpro intendono presentare un reclamo contro la FIFA alla Commissione europea a causa della "programmazione e dell'espansione della Coppa del Mondo per club" che "non tiene conto della salute mentale e fisica dei partecipanti". La Commissione europea potrebbe prendere tempo per risolvere la questione.

E i trasferimenti dei giocatori durante la Coppa del Mondo per club?

La Coppa del Mondo per club presenta anche una sfida legale unica per la FIFA. Potrebbero esserci giocatori il cui contratto con i club partecipanti scade a metà torneo, o giocatori che cambiano club il 1° luglio. Sono coinvolti Manuel Neuer, Thomas Müller e Joshua Kimmich del Bayern, insieme alle stelle del Manchester City Kevin De Bruyne e Ilkay Gündogan.

I club si trovano in una situazione difficile. Il futuro di queste stelle è probabile che venga risolto molto prima. La FIFA sta intervenendo per garantire che i club interessati abbiano opzioni e per evitare eventuali malintesi.

I club di vertice dovrebbero stipulare un accordo unanime

Una clausola: i giocatori possono rappresentare un solo club durante la Coppa del Mondo per club. Non possono giocare per il Club X fino al 30 giugno e poi per il Club Y fino al 13 luglio. Ci sarà una finestra di trasferimento dal 1° al 10 giugno, durante la quale i giocatori acquistati potranno registrarsi con il loro nuovo club prima del solito, con l'approvazione delle rispettive associazioni membri. Ci sarà una finestra dal 27 giugno al 3 luglio per sostituire i giocatori il cui contratto scade durante il torneo. La FIFA ha invitato i club e i giocatori partecipanti a trovare un accordo equo per i contratti in scadenza per facilitare la partecipazione dei professionisti.

