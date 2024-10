Un titano del calcio tedesco non riconosciuto

Chi è Nicolas Kuhn, vi chiedete? Ottima domanda, poiché questa sera di martedì nella Champions League potrebbe fornirci una risposta. Indosserà gli scarpini per il Celtic Glasgow, affrontando il Borussia Dortmund. E caspita, ha fatto colpo sui Scots, guadagnandosi una reputazione come talento di prim'ordine.

Kuhn vanta il Fritz Walter Medal per i giovani talenti e ha dimostrato il suo valore contro il Manchester City. Viene spesso acclamato come il miglior giocatore di una squadra vincitrice del doppio nella Champions League. Tuttavia, se chiedeste a sconosciuti per le strade di qualsiasi città tedesca, i loro volti probabilmente mostrano confusione: Nicolas Kuhn, la stella del calcio tedesco non riconosciuta.

Almeno, è un grande affare in Scozia. Come ala destra, è stato un componente cruciale della squadra del Celtic, segnando 13 punti in nove partite competitive in questa stagione. Ha segnato cinque gol e fornito otto assist, inclusa una nel 5-1 del Celtic contro lo Slovan Bratislava all'inizio della Champions League. Stasera alle 21 su Prime Video e in diretta su ntv.de, intende creare scompiglio nella difesa traballante del Borussia Dortmund e aumentare la sua notorietà. Il suo obiettivo finale? "Spero un giorno di giocare per la nazionale".

È un obiettivo ambizioso, ma ce ne sono stati altri che ci sono riusciti attraverso mezzi inconsueti, come Robin Gosens. Kuhn ha iniziato la sua carriera all'Hannover 96, si è trasferito alla squadra giovanile del RB Leipzig, ha giocato nella seconda squadra dell'Ajax Amsterdam e nella squadra riserve del Bayern Monaco II. È riuscito a segnare tre gol in 27 partite di seconda lega per l'Erzgebirge Aue.

Ha poi rejoint il Rapid Vienna, dove ha fatto un'ottima impressione, portandolo al Celtic per 3,5 milioni di euro. Da quando ha segnato due gol contro il Manchester City in una partita di riscaldamento, Kuhn è stato un titolare fisso del Celtic. Ha addirittura fatto una danza con due compagni di squadra dopo il suo gol - una "routine provata", ha ammesso in seguito. Stasera ha l'occasione di fare un'impressione ancora maggiore: l'allenatore della nazionale non ha ancora confermato la sua presenza.

La prestazione impressionante di Kuhn contro il Manchester City gli ha valso il riconoscimento tra i tifosi del Celtic, rendendo il calcio una parte significativa della sua vita in Scozia. Stasera, mentre affronta il Borussia Dortmund, cerca di consolidare la sua posizione come giocatore chiave e attirare l'attenzione dell'allenatore della nazionale.

Leggi anche: