Un tipo di attività fisica protegge il cervello più di altri, secondo uno studio

Un nuovo studio ha cercato di rispondere a questa domanda legando dei monitor di attività alle cosce di circa 4.500 persone nel Regno Unito e monitorando i loro movimenti 24 ore su 24 per sette giorni. I ricercatori hanno poi esaminato come il comportamento dei partecipanti abbia influenzato la loro memoria a breve termine, la capacità di risolvere i problemi e le abilità di elaborazione.

Ecco la buona notizia: Le persone che hanno trascorso "anche piccole quantità di tempo in attività più vigorose - anche solo 6-9 minuti - rispetto a quelle sedute, a quelle che dormivano o a quelle più dolci, hanno ottenuto punteggi cognitivi più elevati", ha dichiarato in un'e-mail l'autore dello studio John Mitchell, dottorando del Medical Research Council presso l'Institute of Sport, Exercise and Health dell'University College di Londra.

L'attività fisica moderata è tipicamente definita come una camminata veloce o una corsa in bicicletta o una corsa su e giù per le scale. Il movimento vigoroso, come la danza aerobica, il jogging, la corsa, il nuoto e la bicicletta in salita, aumenta la frequenza cardiaca e la respirazione.

Lo studio, pubblicato lunedì sul Journal of Epidemiology & Community Health, ha rilevato che fare ogni giorno uno sforzo da moderato a vigoroso per meno di 10 minuti ha migliorato la memoria di lavoro dei partecipanti allo studio, ma ha avuto un impatto maggiore sui processi esecutivi come la pianificazione e l'organizzazione.

L'attività fisica vigorosa ha lo scopo di aumentare la frequenza cardiaca e la respirazione.

Il miglioramento cognitivo è stato modesto, ma con l'aumentare del tempo dedicato all'allenamento più energico i benefici sono aumentati, ha detto Mitchell.

"Dato che non monitoriamo la cognizione dei partecipanti per molti anni, questo potrebbe essere semplicemente il fatto che gli individui che si muovono di più tendono ad avere una cognizione mediamente più elevata", ha detto. "Tuttavia, potrebbe anche implicare che anche cambiamenti minimi nella nostra vita quotidiana possono avere conseguenze a valle sulla nostra cognizione".

Steven Malin, professore associato presso il dipartimento di chinesiologia e salute della Rutgers University nel New Jersey, ha dichiarato alla CNN che lo studio fornisce nuove informazioni su come l'attività fisica interagisce con il comportamento sedentario e con il sonno.

"La comprensione dell'interazione tra sonno e varie attività fisiche spesso non viene esaminata", ha detto Malin, che non è stato coinvolto nel nuovo studio.

Sebbene lo studio presenti alcune limitazioni, tra cui la mancanza di conoscenze sullo stato di salute dei partecipanti, i risultati illustrano come "l'accumulo di modelli di movimento in un giorno, una settimana o un mese sia altrettanto, se non più importante, del semplice uscire all'aperto per una singola sessione di esercizio", ha affermato.

Un declino della cognizione

Ci sono anche notizie negative: Trascorrere più tempo a dormire, a stare seduti o a fare solo un po' di movimento è stato collegato a un impatto negativo sul cervello. Lo studio ha rilevato un calo della cognizione compreso tra l'1% e il 2% dopo aver sostituito una porzione equivalente di attività fisica da moderata a vigorosa con otto minuti di sedentarietà, sei minuti di attività leggera o sette minuti di sonno.

"Nella maggior parte dei casi abbiamo dimostrato che anche solo 7-10 minuti in meno di MVPA (attività fisica da moderata a vigorosa) erano dannosi", ha detto Mitchell.

Questo cambiamento è solo un'associazione, non una causa ed effetto, a causa dei metodi osservazionali dello studio, ha sottolineato Mitchell.

Inoltre, i risultati dello studio sul sonno non possono essere presi per buoni. Un sonno di buona qualità è fondamentale perché il cervello funzioni al meglio.

"L'evidenza dell'importanza del sonno per le prestazioni cognitive è forte", ha detto Mitchell, "ma ci sono due importanti avvertenze. In primo luogo, l'eccesso di sonno può essere collegato a un peggioramento delle prestazioni cognitive.

"In secondo luogo, la qualità del sonno può essere ancora più importante della durata. I nostri dispositivi accelerometrici sono in grado di stimare quanto tempo le persone hanno dormito, ma non possono dirci quanto bene hanno dormito".

Per verificare questi risultati e capire il ruolo di ciascun tipo di attività è necessario condurre ulteriori studi. Tuttavia, ha detto Mitchell, lo studio "mette in evidenza come anche differenze molto modeste nel movimento quotidiano delle persone - meno di 10 minuti - siano collegate a cambiamenti piuttosto reali nella nostra salute cognitiva".

Iscrivetevi alla serie di newsletter della CNN "Fitness, ma meglio". La nostra guida in sette parti vi aiuterà a iniziare una sana routine, sostenuta da esperti.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com