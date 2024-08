- Un thriller erotico coinvolgente con Olivia Wilde

Dal Palco al Grande Schermo: la Cantante Charli XCX (32) Reciterà in un Thriller Erotico "Craze for Your Love" Accanto a Olivia Wilde (40). Secondo quanto riportato dalla rivista "Variety", la vocalist, che ha debuttato al cinema nel reboot di "Scream", tornerà sul grande schermo in questo thriller sensuale. Si tratta della sua seconda apparizione cinematografica.

Cast del Film

Il cast del film include anche Cooper Hoffman (21), noto per i suoi ruoli in "Wildcat" (2023) e "Licorice Pizza" (2021). A differenza di Charli XCX, i ruoli di Hoffman e Wilde in "Craze for Your Love" sono noti. Hoffman interpreterà il personaggio di Elliot, scelto dall'artista Erika Tracey (Wilde) come sua musa sessuale. Secondo il regista Gregg Araki, il film si addentra in un mondo pieno di desiderio, fascinazione, potere, inganno e omicidio. La data di uscita del film non è stata ancora annunciata. Secondo "Deadline", le riprese inizieranno a ottobre a Los Angeles.

Non c'è ancora una data di uscita per il primo film di Charli XCX. A marzo, l'attrice Barbie Ferreira (27) ha rivelato in un'intervista con "Collider" che la produzione era quasi completata. La musicista condividerà lo schermo con la star di "Euphoria" Zendaya e l'attore di "Stranger Things" Finn Wolfhard nel reboot dell'horror movie.

Successo nell'Industria Musicale

Charli XCX sta anche facendo parlare di sé nel mondo della musica. Il suo ultimo album "Rebel" ha debuttato al numero due nel Regno Unito e al numero tre nella Billboard 200 negli Stati Uniti. Critici e fan hanno elogiato l'album. Con il suo rilascio, ha dato il via alla tendenza dell'"Estate della Ragazza Ribelle", che ha rapidamente conquistato la sfera online all'inizio dell'estate. Nonostante la popolarità di Charli XCX, la società di ricerche di mercato GfK Entertainment ha battezzato un'altra canzone come "Tune of the Summer": hanno incoronato "Belly Buttocks Love" di Shirin David (29) come inno estivo del 2024.

La telecamera ha catturato Charli XCX durante le sue sessioni di riprese per il thriller erotico "Craze for Your Love". Nel film, la telecamera si concentrerà anche sul personaggio di Elliot di Cooper Hoffman, scelto dal personaggio di Olivia Wilde come sua musa sessuale.

Leggi anche: