Un "tesoro" di saggi inediti di J.R.R. Tolkien sulla Terra di Mezzo in arrivo nell'estate del 2021

La raccolta, intitolata "La natura della Terra di Mezzo", "trasporterà i lettori nel mondo de 'Il Silmarillion', 'I racconti incompiuti' e 'Il Signore degli Anelli'", ha dichiarato giovedì l'editore.

Gli amatissimi libri di Tolkien "Il Signore degli Anelli" e "Lo Hobbit" sono bestseller internazionali in oltre 70 lingue e sono stati trasformati in trilogie cinematografiche da miliardi di dollari.

È noto che J.R.R. Tolkien ha pubblicato "Lo Hobbit" nel 1937 e "Il Signore degli Anelli" nel 1954-5. Forse è meno noto il fatto che egli abbia pubblicato "Lo Hobbit" e "Il Signore degli Anelli". Ciò che forse è meno noto è che ha continuato a scrivere della Terra di Mezzo nei decenni successivi, fino agli anni precedenti la sua morte, avvenuta nel 1973", ha dichiarato Chris Smith, vice direttore editoriale di HarperCollins, in un comunicato.

"Per lui la Terra di Mezzo faceva parte di un intero mondo da esplorare e gli scritti di 'The Nature of Middle-earth' (La natura della Terra di Mezzo) rivelano i viaggi che intraprese nel tentativo di comprendere meglio la sua unica creazione", ha aggiunto Smith.

La raccolta esplorerà una serie di temi fantastici, tra cui l'immortalità e la reincarnazione elfica e la geografia delle ambientazioni di alcune delle più famose epopee fantasy di Tolkien, ha aggiunto Smith.

"Questa nuova raccolta è un vero e proprio tesoro che offre ai lettori la possibilità di sbirciare dietro le spalle del professor Tolkien nel momento stesso della scoperta: in ogni pagina, la Terra di Mezzo prende ancora una volta una vita straordinaria".

La raccolta sarà curata da Carl F. Hostetter, uno dei maggiori esperti di Tolkien, capo della Elvish Linguistic Fellowship e ingegnere informatico della NASA.

Il libro sarà disponibile dal 24 giugno e sarà pubblicato da HarperCollins nel Regno Unito e da Houghton Mifflin Harcourt in Nord America.

Fonte: edition.cnn.com