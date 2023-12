Un tempo combattevano per difendere la Corea del Sud. 70 anni dopo, questi veterani stranieri scelgono di essere sepolti lì

Grundy aveva solo 19 anni quando si arruolò nella guerra di Corea nel 1951, secondo quanto riportato dal Cimitero commemorativo delle Nazioni Unite in Corea (UNMCK). Come parte di un'unità di recupero, recuperò i soldati caduti dai campi di battaglia in tutta la penisola coreana e li trasportò per la sepoltura nel cimitero, situato nella città costiera meridionale di Busan.

Il cimitero rimane l'unico cimitero dell'ONU al mondo - e per molti è un luogo di ricongiungimento finale tra i veterani, le vedove e i loro cari persi nella guerra di Corea.

È stato istituito formalmente nel 1959, dopo che il governo sudcoreano ha offerto il terreno per l'uso permanente delle Nazioni Unite, per onorare le truppe e il personale medico inviato da 22 Paesi sotto la bandiera dell'ONU durante la guerra.

Sebbene la maggior parte di questi Paesi abbia rimpatriato i corpi dei propri caduti, più di 2.300 persone provenienti da 11 nazioni sono attualmente sepolte lì, secondo l'UNMCK.

Molti di quei soldati sono stati poi raggiunti dai loro cari che desideravano essere sepolti insieme, comprese le loro vedove e altri membri della famiglia.

Oggi il cimitero è un'idilliaca distesa di 35 acri di erba verde e giochi d'acqua, con una sala dei cimeli, monumenti dedicati dai vari Paesi che parteciparono alla guerra e un muro della memoria con incisi tutti i nomi delle truppe ONU morte durante il conflitto.

Ogni volta che Grundy seppelliva i corpi che recuperava, "prometteva: "Tornerò da voi. Non vi dimenticherò", ha detto la nipote adottiva, Brenda Eun-jung Park. "Ecco perché tornava in Corea ogni anno, per mantenere la sua promessa".

A partire dal 1988, ha fatto viaggi annuali al cimitero, fino a quando la pandemia ha bloccato i viaggi. A maggio, nonostante Grundy stesse lottando contro il cancro e si stesse indebolendo, "ha insistito per venire in Corea" per un'ultima visita, ha detto Park.

"È stato l'unico piacere... (nella) sua vita", ha aggiunto. "Voleva tornare ancora una volta".

Grundy è morto in agosto nel Regno Unito. Le sue ceneri saranno trasportate in aereo al cimitero dell'ONU dove sarà sepolto, come indicato nel suo testamento. "Voleva riposare in pace nel cimitero con i suoi compagni", ha detto Park.

Una breve storia

La guerra di Corea - talvolta definita "la guerra dimenticata", nonostante i milioni di vite perse - scoppiò nel giugno del 1950 dopo che le truppe nordcoreane invasero la Corea del Sud.

Gli Stati Uniti convocarono una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che decise di inviare truppe in Corea appena due giorni dopo l'invasione - l'unica volta nella storia dell'organizzazione che truppe da combattimento sono state inviate in nome delle Nazioni Unite.

Il "Comando delle Nazioni Unite", composto da 22 nazioni, ha contribuito a dare una svolta alla guerra, con le forze guidate dagli Stati Uniti che avanzavano verso il confine cinese con la Corea del Nord. Ma le truppe cinesi sono intervenute, respingendo le Nazioni Unite lungo la penisola.

Le due parti raggiunsero una situazione di stallo lungo il 38° parallelo, dove oggi si trova il confine tra le due Coree. Un armistizio firmato il 27 luglio 1953 pose fine al conflitto. Tuttavia, la guerra non è mai terminata ufficialmente perché non c'è stato un trattato di pace, e il suo impatto persiste ancora oggi.

Per alcuni veterani, il cimitero delle Nazioni Unite rappresenta sia il costo della guerra, sia i profondi legami che hanno creato con altri soldati e con la stessa Corea del Sud.

Boyd L. Watts, un veterano americano entrato in guerra a 18 anni, ha raccontato alla rivista coreana Haps Magazine di essersi recato a Busan almeno una volta all'anno dal 1991.

Lo ha stupito lo sviluppo del Paese in pochi decenni - un tema sottolineato anche al cimitero. Nella sala delle commemorazioni, un video per i visitatori evidenzia la trasformazione della Corea del Sud da una nazione devastata dalla guerra a una fiorente metropoli moderna, resa possibile dal sacrificio delle truppe dell'ONU.

Altri veterani che sono tornati in visita a Busan hanno fatto eco a questo sentimento.

Johan Theodoor Aldewereld, che ha prestato servizio come soldato semplice di prima classe e ha combattuto corpo a corpo contro i soldati nordcoreani, è tornato in Corea del Sud nel 2016 - la sua prima volta da quando era stato congedato durante la guerra. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, Aldewereld si è detto profondamente commosso dalla ripresa economica del Paese.

È morto l'anno successivo ed è stato sepolto nel cimitero - secondo il suo testamento, che affermava di volere le sue ceneri "sepolte nella Repubblica di Corea dove i miei compagni giacciono nel sonno eterno", secondo Yonhap.

L'ultimo luogo di riposo

Man mano che il piccolo gruppo di veterani sopravvissuti invecchia, un numero crescente - proveniente da tutto il mondo - ha chiesto di essere sepolto nel cimitero, accanto ad amici e compagni in un Paese straniero che un tempo avevano combattuto per difendere.

Watts, veterano americano, ha raccontato a Haps Magazine nel 2010: "Ci sono molti di noi vecchietti sepolti là fuori... Mi piacerebbe farne parte". Il suo desiderio è stato esaudito dopo la sua morte, avvenuta nel 2020, e alla cerimonia hanno partecipato familiari, amici e rappresentanti dell'esercito e dell'ambasciata statunitense.

Un altro veterano statunitense, Russell Harold Johnstad, ha servito nella Polizia militare durante la guerra ed è stato sepolto nel cimitero delle Nazioni Unite nel 2020.

"Il signor Johnstad all'inizio era contrario all'idea di essere sepolto all'UNMCK, dicendo che riteneva di non essere meritevole come altri che giacciono lì, ma sua moglie e la sua famiglia sono riusciti a convincerlo a cambiare idea", ha dichiarato l'UNMCK in una dichiarazione sul suo sito web.

L'ultimo veterano d'oltremare a essere sepolto nel cimitero è il canadese John Robert Cormier, morto nel 2021 e sepolto nel giugno di quest'anno. Aveva solo 19 anni quando arrivò in Corea per la guerra, tornando sul campo di battaglia anche dopo aver subito una ferita mortale, secondo l'UNMCK.

L'UNMCK ha dichiarato che il suo "desiderio irremovibile" era quello di essere sepolto nel cimitero, dopo la cerimonia, aggiungendo che: "Gli sarebbero mancati i suoi 380 commilitoni (canadesi) che lo aspettavano qui, e oggi sono di nuovo insieme".

Oggi il cimitero, situato non lontano dalla costa, rimane una destinazione popolare per i viaggiatori della storia della guerra, accessibile con autobus e metropolitana. L'ingresso è gratuito e ogni giorno si tiene una cerimonia di innalzamento e abbassamento della bandiera dell'ONU, con eventi speciali per commemorare date chiave come lo scoppio della guerra di Corea.

Immagine in alto: Il cimitero commemorativo delle Nazioni Unite in Corea, situato a Busan, il 21 agosto. Credito: Jessie Yeung/CNN

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com