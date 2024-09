- Un tedesco morto ritrovato in un profondo canyon

Un escursionista di 77 anni originario del distretto di Neu-Ulm, in Baviera, è stato trovato morto in un burrone nei pressi di Schnann, nell'Arlberg, in Tirolo. L'uomo, che stava compiendo un trekking da solo nelle Alpi Lechtali, era stato dato per disperso e il suo corpo è stato ritrovato senza vita in un letto di fiume.

La famiglia dell'uomo aveva allertato le autorità quando non era riuscito a raggiungere la stazione ferroviaria come previsto il giorno precedente. Un'operazione congiunta tra soccorritori di montagna, polizia alpina e vigili del fuoco è stata avviata per le ricerche. Il corpo dell'escursionista è stato ritrovato il giorno successivo.

Indagini della Polizia Austriaca

Le circostanze esatte e la causa del decesso non sono ancora chiare, secondo le autorità. Non ci sono segni di attività criminali, hanno dichiarato. Un'autopsia approfondita fornirà ulteriori informazioni. L'ufficiale responsabile ha dichiarato all'agenzia di stampa tedesca che il terreno non era particolarmente difficile e il tempo era stato favorevole per le escursioni nei giorni precedenti.

L'uomo proveniva da una regione della Baviera nota per la sua bellezza paesaggistica e popolare per le attività all'aria aperta. Nonostante la sua vasta esperienza in trekking, l'anziano uomo ha avuto difficoltà a raggiungere la stazione ferroviaria, il che potrebbe indicare problemi di salute.

