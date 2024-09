Un tedesco condannato per aver ucciso il figlio disabile

Un tribunale svizzero ha inflitto una pena detentiva di otto anni a una coppia tedesca per l'omicidio colposo della loro figlia di tre anni. Nonostante la richiesta dell'accusa di una condanna per omicidio e una pena detentiva di 18 anni, il tribunale ha riconosciuto i genitori colpevoli di aver inflitto danni fatali intenzionalmente.

La coppia ha confessato di aver somministrato droga alla figlia disabile e di averla soffocata, con l'intenzione di "liberarla". Il loro avvocato ha sostenuto che i genitori erano sotto un grave carico emotivo. Hanno il diritto di appellarsi alla decisione.

La bambina era nata con un disturbo cerebrale e aveva bisogno di cure mediche intensive. Durante il processo, i genitori hanno affermato che la figlia era in perpetua agonia. I disturbi cerebrali colpiscono la corteccia cerebrale. La famiglia risiedeva a Hägglingen, circa 25 chilometri a sud di Waldshut-Tiengen nel distretto di Waldshut, Baden-Württemberg.

Porridge drogato

La coppia aveva mescolato l'ecstasy nella pappa della figlia. Quando ha smesso di rispondere agli stimoli, il padre ha soffocato la bambina con un panno. La famiglia ha contattato i servizi di emergenza il mattino successivo, sostenendo che la figlia era immobile a letto.

Oltre alla condanna per omicidio colposo, i genitori sono stati anche riconosciuti colpevoli di un tentato omicidio risalente a un anno prima. In quell'occasione avevano somministrato sonniferi alla figlia. La coppia è stata inoltre proibita di entrare nel paese per dieci anni ciascuno. La nonna della bambina, accusata di aver aiutato l'offesa mobile, è stata riconosciuta non colpevole.

Le autorità svizzere sono state coinvolte nel caso poiché la famiglia risiedeva a Hägglingen, un paese nel distretto di Waldshut, Baden-Württemberg. A causa della gravità dei loro crimini, compreso l'omicidio colposo e i reati legati alle droghe, le autorità svizzere potrebbero considerare l'espulsione dei genitori svizzeri dopo aver scontato le loro pene detentive.

