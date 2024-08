- Un tecnico delle unghie inesperto tace durante la pausa, accompagnato da Rüdiger

Angelo Stiller diventa l'unico nuovo acquisto nella rosa di Julian Nagelsmann per i primi incontri internazionali dopo il campionato europeo casalingo. Il 23enne di Stoccarda riceve la sua prima chiamata in nazionale dal allenatore per gli scontri della Nations League contro l'Ungheria il 7 settembre a Düsseldorf e tre giorni dopo contro i Paesi Bassi ad Amsterdam.

Despite la partenza del capitano Ilkay Gündogan e dei campioni del mondo Manuel Neuer, Toni Kroos e Thomas Müller, Nagelsmann non ha apportato modifiche significative alla sua rosa dopo gli Europei. A sorpresa, Antonio Rüdiger non è stato convocato. Il difensore del Real Madrid ha deciso di ricaricare le batterie dopo un "'estate impegnativa", come confermato dalla DFB.

In generale, siamo soddisfatti delle prestazioni dei giocatori durante gli Europei e vogliamo dare loro l'opportunità di dimostrarsi ancora una volta nei primi incontri successivi al torneo", ha spiegato Nagelsmann la sua scelta della rosa. Stiller "ha mostrato prestazioni eccezionali nella scorsa stagione e anche ora".

La rosa torna al numero desiderato

Nagelsmann riduce la sua rosa da 26 giocatori del torneo ai suoi preferiti 23. Alexander Nübel (27) prende il posto di Neuer come terzo portiere. Prima degli Europei, il giocatore di Stoccarda era stato escluso dalla rosa da Nagelsmann. Come previsto, Aleksandar Pavlović (20) è tornato. Il giovane di Monaco aveva dovuto saltare gli Europei a causa di un'infezione alle tonsille.**

Oltre a Rüdiger, anche Leroy Sané non è stato convocato per gli Europei. Attualmente si sta riprendendo da un intervento alla coscia a Monaco. Il suo compagno di club Serge Gnabry non ha ricevuto un'altra convocazione della DFB despite un inizio di stagione promettente.

La decisione sulla capitanatura di Kimmich è rimandata

Ancora non è chiaro chi sostituirà il capitano Gündogan. Joshua Kimmich è il favorito. Nagelsmann dovrebbe annunciare la sua decisione lunedì quando si riunirà con la squadra a Herzogenaurach, nove settimane dopo l'eliminazione agli ottavi di finale contro la Spagna.

La nazionale tedesca parteciperà a sei incontri internazionali quest'anno, tutti nella Nations League. Gli avversari del gruppo sono l'Ungheria, i Paesi Bassi e la Bosnia ed Erzegovina, ciascuno due volte fino a novembre.

