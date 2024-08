Un tassista prende 100 volte il biglietto di un ufficiale olimpico

Un tassista parigino è accusato di aver fatto pagare a un rappresentante della delegazione olimpica €1.499 per un breve tragitto che avrebbe dovuto costare €14. Secondo il quotidiano "Le Parisien", il rappresentante qatarieno voleva solo spostarsi da un ristorante centrale alla Torre Eiffel. Il 31enne ha pagato i €14 indicati dal tassametro con una carta di credito, ma in seguito ha scoperto di aver pagato oltre 100 volte la cifra corretta. Ha quindi denunciato l'accaduto alla polizia, che ora sta indagando sull'episodio per frode.

Lo scorso anno, un tassista parigino è stato arrestato per aver ripetutamente gonfiato i prezzi ai danni di turisti stranieri. In un caso, ha fatto pagare a uno spagnolo €1.540 invece dei €15.40 indicati dal tassametro. Il tassista ha sostenuto che la funzione di pagamento senza contatto del suo lettore di carte non funzionava e, mentre i turisti inserivano i PIN, lui nascondeva la cifra gonfiata che aveva inserito nel dispositivo con la mano.

Le indagini sulle attività fraudolente del tassista hanno anche rivelato casi in cui aveva fatto pagare somme esorbitanti ad altri passeggeri ignari. In un incidente, un turista russo è stato fatto pagare oltre €2.000 per un viaggio che avrebbe dovuto costare solo €20.

