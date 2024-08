Un tassista guida un'auto a Colonia contro donne

Un taxista apparentemente malato di mente ha percorso a tutta velocità il centro storico di Colonia e ha preso di mira donne ignare. Diversi donne sono state investite dal suo veicolo e ferite. L'intervento coraggioso di un testimone ha probabilmente impedito conseguenze peggiori.

Un taxista apparentemente sotto l'effetto di droga a Colonia ha investito e ferito diverse persone lunedì sera. Due donne, di 22 e 27 anni, sono state ricoverate in ospedale con ferite gravi, mentre altre due, di 23 e 25 anni, hanno riportato ferite lievi. Un uomo che ha tentato di fermare l'autista è stato anch'esso ferito.

I testimoni hanno riferito che il taxista ha deliberatamente preso di mira le sue vittime nel centro storico, investendo due donne frontalmente nella Bechergasse vicino alla Cattedrale di Colonia e al Vecchio Mercato. Poi ha guidato verso il Reno, investendo altre due donne vicino a una birreria locale, mentre una terza donna è riuscita a scappare saltando di lato.

Un 34enne cameriere della birreria ha assistito all'incidente e ha inseguito il taxi a piedi. Quando il taxi si è avvicinato, è stato colpito dallo specchietto laterale e ha riportato ferite lievi. Nonostante ciò, è riuscito a trattenere l'autista fino all'arrivo della polizia.

Il 44enne autista di Velbert è stato trovato in possesso di cocaina e cannabis. Cocaina è stata trovata anche nel taxi. È stato portato in una clinica psichiatrica dopo l'arresto e si presume che sia malato di mente, secondo un portavoce dell'ufficio del procuratore della Repubblica.

In precedenza quella sera, lo stesso taxi aveva investito una donna di 50 anni a Essen, lasciandola con ferite potenzialmente letali. Sono in corso indagini per determinare se lo stesso autista fosse coinvolto. Le autorità non hanno ancora classificato l'incidente come atto terroristico o tentato omicidio e la classificazione legale è ancora in attesa.

Nello stesso episodio inquietante, il taxi responsabile degli attacchi era registrato a Velbert, vicino a Colonia. Dopo l'incidente, l'autista è stato ricoverato in una clinica psichiatrica a Colonia, continuando il suo trattamento nella città dove il caos è iniziato nel centro storico di Colonia.

