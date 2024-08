Un supposto tornado si sta abbatendo sull' isola di Borkum nel Mare del Nord.

Spettacolo meteorologico a Borkum: un tornado sospetto attraversa l'isola del Mare del Nord, causando caos sulla promenade. Nessun ferito secondo la polizia.

Un tornado sospetto ha causato devastazione minore sulla spiaggia dell'isola del Mare del Nord Borkum giovedì. La tempesta è arrivata dal mare, passando su un tratto della spiaggia ovest e sulla promenade, come mostrato in video su internet. La polizia non ha segnalato feriti. Il Servizio Meteorologico Tedesco sta ancora indagando se fosse effettivamente un tornado.

Il pescatore Rolf Groenewold da Greetsiel era in mare aperto a 500 metri a ovest di Borkum al mattino. "Improvvisamente mio figlio ha detto 'Guarda, un tornado'", ha riferito. "C'era un fruscio dalle nuvole che continuava a crescere e si poteva vedere mentre sollevava l'acqua." Per oltre mezz'ora, si sono formati altri due tornado. "Non ho mai visto niente del genere in mare", ha detto il pescatore di Greetsiel.

I video mostrano un sospetto vortice che fa volare una sedia da spiaggia, mancando di poco alcune persone sulla spiaggia. Sulla promenade, le sedie erano sparse ovunque. Il sito meteorologico Tornadoliste.de ha classificato la tempesta come un tornado. Secondo i loro rapporti, ce n'era almeno un altro sospetto, ma non ha raggiunto l'isola.

I tornado si formano a causa di grandi differenze di temperatura e spesso si verificano con i temporali in Europa centrale. Secondo gli esperti, un tornado si forma solo in determinate condizioni. Fattori importanti includono grandi nuvole, temporali e direzioni del vento diverse ad altezze diverse. In questo contesto, si forma un movimento rotatorio all'interno della nuvola vera e propria, che cresce verso il basso e sembra un "fruscio".

I meteorologi raramente usano il termine "canna del vento" (tubo del vento) usato nel linguaggio comune, poiché credono che banalizzi il spesso grave fenomeno meteorologico. I tornado possono raggiungere velocità del vento di diverse centinaia di chilometri orari al loro massimo. A causa della loro spesso improvvisa formazione, non possono essere previsti. In latitudini europee, il fenomeno si dissolve generalmente dopo pochi minuti.

