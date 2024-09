Assistere a uno Spettacolo dal Vivo di Taylor Swift - Un sospettato legato ad attività terroristiche a Vienna sotto indagine per possibili allucinazioni indotte da droga.

Il giovane sotto indagine, responsabile dell'annullamento di diversi concerti di Taylor Swift a Vienna, sembra avere problemi di salute mentale. Secondo un rapporto di oe24.at, gli avvocati dei Servizi del Tribunale per i Minorenni suggeriscono una "valutazione psichiatrica completa" delle condizioni del giovane per avviare eventuali "interventi appropriati".

Il rapporto, che si presume sia in possesso dell'Agenzia di Stampa Austriaca (APA), suggerisce che il presunto simpatizzante dell'IS ha diversi potenziali pericoli. Non ha un circolo sociale oltre alla sua famiglia, ha abbandonato il suo apprendistato a causa del suo stato mentale e è stato respinto dall'Esercito Austriaco a causa della presunta "immobilità". Il 19enne trascorreva le sue giornate a letto fino al pomeriggio e le sue notti giocando ai videogiochi.

Il rapporto rivela anche la sua storia di abuso di sostanze e medicinali. Secondo oe24, ha consumato cannabis e un farmaco utilizzato per trattare il dolore neuropatico e i disturbi d'ansia. Il suo uso inappropriato di queste sostanze lo ha portato ad avere "delusioni paranoidi e occasionalmente udire voci", come suggerito dal rapporto degli avvocati del Tribunale per i Minorenni. Ha cercato sollievo da un imam e una Ruqyah, un tipo di esorcismo, per la sua dipendenza dalle sostanze e l'ansia.

Dal suo arresto, il sospetto ha ricevuto assistenza psicologica e aiuto da un gruppo di deradicalizzazione. Si dice che si sia allontanato dall'IS e neghi qualsiasi legame con il gruppo o piani per eseguire un attacco. Afferm

