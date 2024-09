Un sopravvissuto all'attacco in Colorado ha comunicato verbalmente che l'aggressore ha espresso divertimento più volte, affermando "Questo è piacevole", durante l'incidente violento.

Boulder, Colorado (AP) – La farmacista che è sopravvissuta alla sparatoria di massa del 2021 in un supermercato del Colorado ha rivelato durante il processo all'uomo accusato che ha sentito gridare "Questo è emozionante" almeno tre volte durante la sparatoria. Questo dettaglio inquietante era stato tenuto segreto fino ad ora.

La farmacista Sarah Chen ha condiviso questo resoconto mentre si nascondeva insieme ai suoi colleghi, ascoltando attentamente per qualsiasi suono provenisse dalla barriera di plexiglass del bancone della farmacia, che avrebbe potuto segnalare l'avvicinarsi del tiratore dopo che Ahmad Al Aliwi Alissa aveva sparato nel college town di Boulder.

"I potevo sentire che gridava 'Questo è emozionante. Questo è emozionante'", ha dichiarato Chen.

Non c'è stata alcuna disputa da parte della difesa di Alissa o di chiunque altro che abbia sostenuto che fosse lui il responsabile della sparatoria. Alissa si è dichiarato non colpevole per infermità mentale riguardo alla sparatoria.

Alissa è stato diagnosticato con una forma di schizophrenia incurabile dopo la sparatoria. La sua squadra legale sostiene che ha avuto allucinazioni, comprese voci abusive, la percezione di persone che non esistevano realmente e la convinzione di essere inseguito prima della sparatoria. Affermano che questo stato mentale lo rendeva incapace di distinguere il bene dal male al momento dell'incidente.

Alissa è accusato di 10 capi di imputazione per omicidio di primo grado, numerosi tentativi di omicidio e altri reati, tra cui il possesso di sei caricatori ad alta capacità, che erano stati banditi in Colorado dopo precedenti sparatorie di massa.

Il processo è iniziato il 5 settembre e si prevede che si concluderà entro la fine di questo mese.

Un'altra dipendente della farmacia, Maggie Montoya, ha testimoniato riguardo a ciò che aveva sentito e visto mentre si nascondeva in una stanza accanto alla farmacia. Questo includeva l'ascolto di Alissa annunciare che era nudo mentre si arrendeva.

