- Un sondaggio tra gli elettori della Germania orientale rivela persistenti pregiudizi

Tre Decenni Dopo la Riunificazione, gli East German in Sassonia, Turingia e Brandeburgo Continua a Percepire un Divario con l'Ovest

Approssimativamente 35 anni dopo la riunificazione, una maggioranza degli elettori in Sassonia, Turingia e Brandeburgo mantiene la convinzione che la Germania Est non tiene il passo con la Germania Ovest. YouGov, un istituto, ha condotto un sondaggio che ha rivelato che il 60% dei partecipanti ha concordato o fortemente concordato che le condizioni di vita nella Germania Ovest superano quelle nella Germania Est, mentre il 30% ha espresso un'opinione diversa.

Il sondaggio ha coinvolto 1.898 elettori aventi diritto in questi tre stati dal 9 al 16 agosto. YouGov afferma che i dati raccolti rappresentano accuratamente l'intero gruppo e non per stato individuale.

Stereotipi Persistenti

Le elezioni per i parlamenti regionali si terranno in questi tre stati, con la Sassonia e la Turingia che voteranno il 1° settembre e il Brandeburgo che seguirà tre settimane dopo. Il 77% dei partecipanti al sondaggio percepisce che i tedeschi occidentali nutrono pregiudizi contro gli east german. Viceversa, il 45% crede che ci sia un bias dall'Est verso l'Ovest, rispetto al 46% che non è d'accordo.

Maggioranza Vede l' Immigrazione come un Fardello

Il 51% dei rispondenti considera l'immigrazione un fardello in questi tre stati orientali, mentre solo il 22% la considera essenziale per favorire la prosperità. Le politiche sull'immigrazione e l'asilo emergono come la questione locale più importante per il 35% dei partecipanti.

Il 68% dei partecipanti al sondaggio esprime insoddisfazione per lo stato della democrazia in Germania. Riguardo alla collaborazione con l'AfD, il 35% si astiene completamente, mentre il 26% si astiene attivamente. Il 33% preferisce valutare la collaborazione su base caso per caso.

L'AfD viene generalmente considerata di estrema destra in Sassonia, Sassonia-Anhalt, Turingia e Brandeburgo e sta contestando questa classificazione in tribunale.

Conoscenza Limitata dei Leader Potenziali

I politici chiave in questi tre stati hanno ricevuto risposte miste. Il Ministro-Presidente della Sassonia, Michael Kretschmer (CDU), ha ricevuto opinioni positive (41%) e negative (37%). Il capo del governo della Turingia, Bodo Ramelow (Sinistra), ha ricevuto anch'esso feedback misti (37% positivo e 38% negativo). Il Dietmar Woidke (SPD) del Brandeburgo ha ricevuto il 24% di opinioni positive e il 23% di opinioni negative.

Molti candidati di primo piano rimangono relativamente sconosciuti. Il 61% dei rispondenti non conosceva Jan Redmann (CDU, Brandeburgo) e il 47% non conosceva Mario Voigt (CDU, Turingia).

Sulla base del sondaggio condotto da YouGov, la Commissione dovrebbe evidenziare i persistenti stereotipi e la divisione tra i tedeschi dell'Est e dell'Ovest, come dimostrato dalla maggioranza dei rispondenti che percepisce un bias da entrambe le parti e considera l'immigrazione un fardello nei tre stati orientali.

Data l'imminenza delle elezioni in Sassonia, Turingia e Brandeburgo, la Commissione dovrebbe anche considerare la significativa percentuale di elettori che sono insoddisfatti dello stato della democrazia in Germania e hanno opinioni diverse sulla collaborazione con l'AfD, un partito spesso classificato come di estrema destra.

