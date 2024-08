Un sondaggio rivela: i sostenitori di BSW e AfD nutrono un profondo disprezzo per la democrazia tedesca

La maggior parte dei sostenitori dei vari partiti nel Bundestag ha generalmente apprezzato le procedure democratiche. In tutto il paese, circa il 52% delle persone ha espresso "estremo apprezzamento" o "apprezzamento" per la democrazia in Germania. Viceversa, circa il 46% ha mostrato meno soddisfazione o nessun apprezzamento.

C'erano differenze nelle valutazioni tra Est e Ovest. Nel Est, una consistente percentuale del 55% dei rispondenti ha espresso meno o nessuna soddisfazione per la democrazia. Al contrario, era solo il 44% nel Ovest.

Il sondaggio ha inoltre chiesto se si potesse esprimere liberamente le proprie opinioni e punti di vista in Germania senza incorrere in significative conseguenze personali. Circa il 59% dei rispondenti ha risposto "assolutamente sì" o "tendenzialmente sì", mentre il 37% ha espresso "tendenzialmente no" o "assolutamente no".

Una netta maggioranza dei sostenitori dell'AfD e del BSW ha disapprovato: un incredibile 79% dei sostenitori dell'AfD ha creduto di non poter esprimere liberamente le proprie opinioni senza timore di conseguenze negative. Tra i sostenitori del BSW, era il 57%.

Coloro che sostenevano altri partiti hanno generalmente creduto di poter esprimere le proprie opinioni senza temere conseguenze.

Infratest Dimap ha intervistato 1.311 elettori in Germania dal 5 al 7 agosto 2024.

