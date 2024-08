- Un sondaggio indica il potenziale di AfD per assicurarsi il primo posto alle elezioni parlamentari

Sulla base dei recenti sondaggi, Alternativa per la Germania (AfD) ha buone possibilità di diventare il partito dominante in entrambi la Turingia e la Sassonia. In Sassonia, l'Unione Cristiano-Democratica (CDU) attualmente al governo, guidata dal Presidente del Consiglio Michael Kretschmer, ha un leggero vantaggio sull'AfD con il 33% contro il 30%. Tuttavia, il sostegno alla CDU è diminuito di un punto percentuale rispetto a un precedente sondaggio. D'altra parte, Infratest-dimap dà alla CDU il 31% nel loro ultimo sondaggio.

In Turingia, l'AfD, guidata dalla figura di destra Björn Höcke, è al pareggio con il 30%. Le nuove elezioni per il parlamento di stato si terranno in entrambi gli stati il 1º settembre. È importante notare che l'AfD viene ampiamente considerata un gruppo di estrema destra sia dagli uffici statali per la protezione della costituzione in Turingia che in Sassonia.

In Sassonia, il nuovo partito Bündnis Sahra Wagenknecht si piazzerebbe al terzo posto con l'11%, seguito dai Socialdemocratici (SPD) e dai Verdi con il 7% e il 6% rispettivamente. Il partito di Sinistra non entrerebbe nel parlamento di stato della Sassonia con il 4%.

In Turingia, la formazione di un governo basata sui risultati di questi sondaggi sarebbe complessa. La coalizione attuale guidata dal Presidente del Consiglio di Sinistra Bodo Ramelow non avrebbe alcuna possibilità di maggioranza in parlamento. Il partito di Sinistra si piazzerebbe al quarto posto con il 14%. Alle elezioni statali del 2019, la Sinistra era il partito più forte nello stato con il 31%.

Il BSW, in pole position al 17% e al terzo posto, potrebbe essere un fattore nel calo. La CDU è al secondo posto con il 23%. Poiché nessun altro partito vuole lavorare con l'AfD, il candidato principale della CDU Mario Voigt potrebbe potenzialmente rivendicare la posizione di Presidente del Consiglio se la CDU si piazza davanti al BSW. Tuttavia, una maggioranza politicamente fattibile sarebbe possibile solo in una coalizione di CDU, BSW e SPD. Un'alleanza del genere sarebbe considerata controversa.

L'SPD è pericolosamente vicino al limite del 5% in Turingia con il 6%. I Verdi non entrerebbero nel parlamento di stato con il 4%. I Democratici Liberali (FDP), con il loro candidato principale e l'ex breve Presidente del Consiglio Thomas Kemmerich, non sarebbero nel nuovo parlamento e sono elencati come "altri" nel sondaggio.

È importante notare che i risultati dei sondaggi sono sempre soggetti a incertezze. Fattori come la diminuzione della lealtà dei partiti e le decisioni elettorali sempre più a breve termine rendono difficile per gli istituti di sondaggio pesare i dati che raccolgono. L'errore statistico del sondaggio è di circa 3 punti percentuali per un valore del 40%. In generale, i sondaggi riflettono solo il clima di opinione al momento del sondaggio e non sono previsioni dell'esito delle elezioni.

Alla luce delle prossime elezioni in Turingia, l'analisi dei più recenti risultati dei sondaggi rivela che l'AfD, guidata da Björn Höcke, è al pareggio con il 30% di sostegno, il che potrebbe complicare la formazione di una coalizione di governo. Inoltre, l'ultimo sondaggio in Sassonia colloca la CDU al 31%, un lieve calo rispetto a un precedente sondaggio, indicando che la corsa tra la CDU e l'AfD si sta stringendo.

