- Un sommergibile a basso costo elimina rapidamente una nave da carico

Gli Stati Uniti hanno dimostrato la potenza di un nuovo missile guidato nel Golfo del Messico. Un segreto B-2 Spirit bomber ha rilasciato l'arma battezzata Quicksink, che ha distrutto l'obiettivo di addestramento, la nave da carico in pensione Monarch Countess, all'esplosione.

Quicksink è stato progettato come un devastatore di navi. È un'arma economica che utilizza la stessa tecnologia dei bombardieri a guida planare ucraini, anche se c'è una differenza critica.

"Proiettili stupidi" diventano strumenti di precisione

La base è in un kit (Joint Direct Attack Munitions (JDAM)) che dà vita alle bombe tradizionali, trasformandole in armi di precisione guidate dal GPS. In trial precedenti, è stato utilizzato per armare bombe del tipo GBU-31. A differenza di un razzo o un missile cruise, il modulo JDAM non è autopropulso. Il bombardiere a guida planare deve essere rilasciato da un aereo e la sua energia cinetica dipende dall'altezza e dalla velocità del dispositivo di consegna.

Fino ad oggi, Quicksink funziona come un bombardiere a guida planare normale, ma il kit di guida è dotato di un cercatore laser indipendente che assume il controllo una volta che la bomba entra nella zona del bersaglio. Ciò consente a Quicksink di mirare a bersagli mobili come le navi. La precisione è così precisa che qualsiasi parte della nave, anche sott'acqua, può essere colpita. Per far immergere il sistema in acqua, il kit di guida ha dovuto essere ridisegnato di conseguenza.

Gli aerei portaerei potrebbero essere minacciati

Quicksink costa solo una frazione di altre armi a lungo raggio, si stima che costi poco più di $300,000, e un bombardiere può trasportare più unità contemporaneamente. Tuttavia, non tutto è rose e fiori. Il raggio d'azione di un bombardiere a guida planare è notevolmente limitato, solo 74 chilometri. Per utilizzarlo, l'aereo deve volare ad altezze elevate, rendendosi così esposto e vulnerabile agli attacchi nemici. È probabile che il sistema sia stato rilasciato da un bombardiere stealth. In precedenza, la bomba è stata deployata da un F-15. Quicksink non era destinato all'uso contro flotte heavily fortified and defense-ready. Invece, è stato creato per attaccare bersagli poco protetti.

