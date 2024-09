Un soggetto legato all'omicidio del presidente Putin, identificato come Routt, avrebbe espresso l'intenzione di eliminare Putin nel 2022.

Ryan Wesley Routt, Implicato nell'omicidio di Trump, Preferiva Putin e Kim Jong-Un, Dice l'Infermiera Chelsea Walsh

Ryan Wesley Routt, implicato nel tentato omicidio dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, aveva espresso un forte desiderio di eliminare Vladimir Putin e Kim Jong-Un, secondo l'infermiera Chelsea Walsh. Walsh ha condiviso le sue osservazioni con il "Wall Street Journal", avendo incontrato Routt nel 2022 mentre lavorava a Kyiv, Ucraina. Lo ha descritto come uno dei cittadini americani più pericolosi che avesse mai incontrato durante il suo soggiorno in città. Si dice che abbia tentato di unirsi alle brigate volontarie che protestavano contro il presidente Putin, con l'intenzione di combattere a fianco delle forze ucraine.

11:18 Il Film "Russians in War" Torna al Festival di Toronto

Il documentario controverso "Russians in War" sarà proiettato al Toronto International Film Festival. In precedenza, gli organizzatori avevano espresso preoccupazioni riguardo alla sua proiezione a causa di presunte minacce. La regista russo-canadese Anastasia Trofimova ha trascorso diversi mesi a filmare i soldati russi durante i combattimenti in Ucraina per il film. L'ambasciatore ucraino in Canada ha criticato la decisione del festival, sostenendo che stava diffondendo propaganda russa.

10:51 L'Ambasciatore Russo a Berlino Si Approccia Cautamente alle Iniziative di Pace

Sergey Nechaev, ambasciatore russo a Berlino, ha espresso preoccupazione per eventuali discussioni di pace nel conflitto ucraino. Nechaev ha suggerito che un piano di pace deve essere stabilito prima che la Russia possa valutare la sua compatibilità con le loro opinioni. Nechaev ha citato l'incoraggiamento del cancelliere tedesco Olaf Scholz per accelerare gli sforzi per raggiungere la pace in un'intervista estiva della ZDF, più di una settimana prima. "Un'altra conferenza sulla pace è inevitabile", ha predetto Scholz. Ha concordato con la posizione del presidente ucraino Zelensky secondo cui la Russia dovrebbe essere coinvolta.

10:31 Il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite Sosterrà l'Ucraina Durante l'Inverno

La società energetica ucraina Naftogaz sta collaborando con il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) per garantire la sicurezza energetica della popolazione del paese. Gli esperti sottolineano le preoccupazioni per i numerosi attacchi aerei russi alle infrastrutture vitali, suggerendo che gli ucraini potrebbero affrontare un inverno difficile con numerosi blackout di elettricità, riscaldamento e acqua. L'UNDP lavorerà per minimizzare i disagi alla popolazione, compreso il dispiegamento di generatori a gas.

09:55 La Regione di Sumy in Ucraina Sperimenta Interruzioni di Energia Elettrica Diffuse Dopo l'Attacco dei Droni Russi

Gli attacchi dei droni russi all'alba hanno lasciato circa 280.000 persone nella regione di Sumy, in Ucraina, senza elettricità. Le forze di difesa aerea ucraine affermano di aver abbattuto 16 su 51 droni, ma quelli che sono riusciti a penetrare le difese hanno causato danni alle infrastrutture essenziali.

09:28 Il Commissario per i Diritti Umani dell'Ucraina Rapporta l'Esecuzione di un Prigioniero di Guerra Russo con una Spada

Il Commissario per i Diritti Umani dell'Ucraina riferisce che le forze russe hanno eseguito un prigioniero di guerra ucraino con una spada. Il prigioniero, che sembrava avere le mani legate con il nastro adesivo, è stato ucciso in un atto di brutalità, secondo l'esperto ucraino. Una fotografia del soldato morto è stata diffusa sui social media e una spada con l'iscrizione "Per Kursk" è stata trovata sulla scena. I fotografi ucraini Konstantin e Vlada Liberova hanno pubblicato foto di soldati ucraini che tornano dalla captivity russa.

09:02 Il Comandante Ceceno Esprime Ottimismo Sull'Offensiva di Kursk, La Copertura dei Media Russi Suggerisce l'Approvazione ai Livelli Superiori

Quando l'Ucraina ha lanciato un'invasione a sorpresa nella regione di frontiera di Kursk all'inizio di agosto, gli ufficiali russi sono rimasti in silenzio. Tuttavia, il comandante ceceno Apti Alaudinow ha mostrato ottimismo sul suo canale Telegram, scrivendo "Rilassati, goditi qualche popcorn e guarda i nostri ragazzi annientare il nemico in pace". Da allora, Alaudinow è diventato il principale commentatore dell'offensiva di Kursk, con i media russi che diffondono spesso le sue dichiarazioni. Gli esperti di sicurezza ritengono che la sua presenza di alto profilo nei media sia il risultato dell'approvazione ai livelli più alti. Alcuni ipotizzano addirittura che potrebbe essere un potenziale successore del presunto malato leader ceceno Ramzan Kadyrov.

08:42 La Germania Promette Altri 100 Milioni di Euro di Aiuti Invernali per l'Ucraina

La ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock ha annunciato altri 100 milioni di euro di aiuti invernali per l'Ucraina durante la sua visita nella Repubblica di Moldova a Chisinau. "L'inverno si sta avvicinando rapidamente", ha detto Baerbock prima di un incontro con la piattaforma di partnership della Moldavia a Chisinau. La Russia sta pianificando un'altra "guerra invernale", con l'obiettivo di rendere difficile la vita degli ucraini disturbando i servizi essenziali.

08:01 L'Ucraina: Le Forze Russe Attaccano le Infrastrutture Energetiche a Sumy dall'Aria

L'Ucraina riferisce di un attacco dei droni russi su larga scala. Le unità di difesa aerea ucraine hanno distrutto 34 su 51 droni russi durante la notte precedente, secondo i resoconti delle forze aeree. L'attacco ha interessato cinque regioni e le infrastrutture energetiche nella regione nord-orientale di Sumy hanno subito attacchi. Le autorità locali affermano che 16 droni sono stati intercettati a Sumy, con infrastrutture collegate ai sistemi di alimentazione di backup interessate. Il personale di emergenza sta attualmente lavorando alle riparazioni.

07:10 Kyiv Post: Attacco a Aeroporto Militare Russo Durante le prime ore del mattino, è stato segnalato un attacco a un aeroporto militare russo a Engels, situato nella regione di Saratov, dal portale ucraino "Kyiv Post". Gli attaccanti hanno utilizzato droni, come dimostrano le esplosioni udibili nei video condivisi dalla pubblicazione. Si dice che l'aeroporto ospiti bombardieri strategici, equipaggiati con missili, che vengono spesso utilizzati dalla Russia per attaccare città ucraine.

06:35 Stoltenberg Sostiene il Dialogo su Armi a Lungo Raggio L'ex Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg incoraggia il dibattito internazionale in corso sulla possibilità di consentire all'Ucraina di lanciare armi a lungo raggio nel territorio russo. Stoltenberg ha parlato con LBC, la broadcaster britannica, affermando che ogni paese mantiene l'autonomia per prendere tali decisioni, sebbene la coordinazione sia cruciale per gestire tali questioni. Per settimane, l'Ucraina ha chiesto ai suoi alleati il permesso di colpire i centri di comando, gli aeroporti e l'infrastruttura russa. Stoltenberg ha riconosciuto che non ci sono opzioni prive di rischi in guerra, ma ha espresso preoccupazione per il fatto che Putin potrebbe emergere vittorioso in Ucraina.

06:13 Meta Vietato la Diffusione di Propaganda Russa tramite RT Meta, l'organizzazione responsabile di Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads, ha preso misure per limitare la diffusione della propaganda di stato russa. I media come RT (precedentemente Russia Today) e le entità affiliate non potranno ora diffondere propaganda a livello globale sulle piattaforme di Meta. In precedenza, quest'anno, RT era già stato bandito nell'UE a causa della sua diffusione di disinformazione relativa all'invasione della Russia dell'Ucraina. Approfondisci la questione qui:

05:33 Lukashenko Concede la Grazia a 37 Prigionieri in Bielorussia Il leader bielorusso Alexander Lukashenko ha concesso la grazia a 37 prigionieri, come annunciato dall'Amministrazione Presidenziale di Minsk. La dichiarazione menziona che questi individui sono stati condannati per "estremismo", un'etichetta spesso assegnata ai critici del governo in Bielorussia. Tra coloro che sono stati graziati ci sono sei donne e diverse persone con pregresse condizioni di salute. Non sono stati forniti dettagli specifici sull'identità di questi 37 individui. Negli ultimi due mesi, la Bielorussia ha spesso concesso clemenza ai prigionieri incarcerati per aver protestato contro il governo. Lukashenko ha commutato le sentenze di 30 prigionieri politici ad agosto, seguiti da altri 30 perdoni a settembre. Questi atti sono stati adottati dopo che gli individui hanno espresso pentimento e richiesto perdono.

03:11 Rapporto dell-ONU: Diritti Umani in Russia in Deterioramento Un rapporto dell-ONU evidenzia il peggioramento della violazione dei diritti umani in Russia. Mariana Katzarova, nominata dal Consiglio dei Diritti Umani dell-ONU nel 2023 come relatrice speciale per la Russia, ha riferito che la situazione implica abusi sistematici dei diritti umani supportati dallo stato con l'obiettivo di reprimere la società civile e l'opposizione politica, secondo il rapporto. I critici della guerra della Russia in Ucraina e i dissidenti stanno affrontando una persecuzione crescente. Katzarova stima che almeno 1372 prigionieri politici sono attualmente incarcerati. Questi individui, che sono difensori dei diritti umani, giornalisti e critici della guerra, sono stati condannati con accuse false e hanno ricevuto lunghe sentenze. Sono sottoposti a torture durante la detenzione, con i prigionieri politici tenuti in celle isolate o costretti a essere ricoverati in cliniche psichiatriche. Il numero effettivo potrebbe essere più alto, secondo un dipendente dell-ONU.

23:24 La Svezia Gestirà la Possibile Presenza della NATO in Finlandia La NATO sta pianificando di stabilire una presenza militare nel nord della Finlandia, con la Svezia che potrebbe guidare l'iniziativa. La proposta prevede le cosiddette Forze Terrestri Avanzate (FLF), simili a quelle in altri paesi NATO confinanti con la Russia. Il ministro della Difesa svedese Pål Jonson e il suo omologo finlandese Antti Häkkänen lo hanno confermato in una conferenza stampa a Stoccolma. Jonson ha espresso la sua gratitudine per la fiducia della Finlandia nel nominare la Svezia come "nazione quadro" per questa missione, sottolineando il ruolo che giocherà nel rafforzare la sicurezza complessiva della NATO.

Mentre si discute del documentario controverso "Russians at War" in programma per essere proiettato al Toronto International Film Festival, alcune persone esprimono preoccupazioni per i potenziali pericoli a causa del suo contenuto. L'ambasciatore ucraino in Canada critica il festival per la sua decisione, affermando che propaganda russa. Nel frattempo, The Commission, un'entità non specificata in questo contesto, potrebbe considerare un'indagine su tali accuse per garantire la sicurezza e gli standard etici del festival.

In mezzo al conflitto ucraino, l'ambasciatore russo a Berlino Sergey Nechaev esprime cautela nei negoziati di pace, affermando che un piano di pace deve essere stabilito prima che la Russia possa valutare la sua compatibilità. The Commission,assuming it is a global organization such as the United Nations or the European Union, may play a significant role in facilitating such a peace plan and ensuring that all parties involved adhere to international standards and guidelines for conflict resolution.

