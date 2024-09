Un singolo singapuriano deve rimborsare una somma di denaro considerevole, del valore di decine di milioni, a un casinò australiano.

La Corte Suprema del Queensland ha stabilito lunedì che Yew Choy Wong doveva alla Star Gold Coast una somma considerevole, nonché le spese legali e gli interessi. Nel corso di un periodo di sette giorni dal 26 luglio al 2 agosto 2018, Wong ha subito perdite totali di 47,3 milioni di dollari australiani (31,5 milioni di dollari) al casinò.

Wong sembra aver lasciato il paese senza saldare il suo debito, come riportato nei documenti del tribunale. Nel tentativo di recuperare le perdite, il casinò ha utilizzato un assegno in bianco fornito da Wong alla sua proprietà sorella, la Star Sydney, ma il pagamento è stato respinto dopo che Wong ha ordinato alla sua banca di non onorare alcun assegno emesso dalla Star, come stabilito dalla sentenza del tribunale.

In seguito, il casinò ha tentato di recuperare il debito residuo nel 2019 presentando una causa contro Wong a Singapore, ma il caso è stato respinto l'anno successivo a causa delle leggi di Singapore che impediscono principalmente il recupero dei debiti da gioco.

Secondo i documenti del caso singaporiano, Wong giocava spesso a baccarat nei casinò della Star e il suo entourage di circa 28 persone era stato sponsorizzato per i viaggi e l'alloggio dal casinò, che li ospitava nei loro saloni privati.

Nel processo più recente, Wong ha sostenuto di non essere responsabile del pagamento di denaro alla Star, affermando di aver espresso preoccupazioni riguardo ai dealer di carte del casinò e di aver smesso di giocare.

Wong ha affermato di aver ripreso a giocare dopo un accordo con il chief operating officer della Star, Paul Arbuckle, che avrebbe apparentemente assicurato a Wong di non dover coprire le perdite precedenti e di far annullare eventuali future perdite se i dealer avessero ripetuto i loro presunti errori.

Tuttavia, Arbuckle ha negato di aver fatto un simile accordo, secondo la sentenza.

La Star Entertainment, che possiede il casinò di Gold Coast, ha rifiutato di commentare il caso. CNN ha cercato commenti dai rappresentanti di Wong.

In un documento del tribunale, indirizzato a Wong e firmato da Arbuckle, il COO si è scusato per i problemi riscontrati da Wong durante la sua visita, ma ha notato che gli errori commessi non avrebbero comportato alcuna perdita finanziaria diretta per Wong. La lettera non ha menzionato il perdono del debito di Wong.

Inoltre, il casinò avrebbe fatto generosi pagamenti di cortesia a Wong dopo le sue lamentele, come stabilito dalla sentenza.

