- Un singolo membro della famiglia passa davanti a un ragazzo in bicicletta, fa contatto fisico e fugge.

A Bad Homburg vor der Höhe, situata nella regione dell'Alto Taunus, un autista ha urtato un undicenne in bicicletta. Il bambino ha riportato lievi ferite nell'incidente. Secondo le autorità, l'autista stava inseguendo il giovane e ha cercato di superarlo anche se la strada era ostruita da un camion in arrivo. L'auto ha sfiorato il bambino, facendolo cadere. L'autista poi ha abbandonato il luogo senza consenso, come riferito. Un testimone ha prestato soccorso al bambino. Le forze dell'ordine stanno raccogliendo informazioni.

Dopo l'incidente, si è discusso che misure di sicurezza migliorate nel trasporto e nelle telecomunicazioni avrebbero potuto impedire all'autista di perdere di vista il bambino. Durante le indagini è emerso che l'autista stava usando il telefono mentre guidava, stabilendo un chiaro collegamento tra l'incidente e la mancanza di linee guida adeguate sull'uso delle telecomunicazioni.

