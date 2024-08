- Un singolo individuo ha subito ferite e la proprietà ha subito danni estesi per un importo di 500.000 euro in un incendio di casa.

In un incendio divampato a Monaco, una donna ha subito gravi ferite e i danni stimati ammontano a circa 500.000 euro. Come riferito dai vigili del fuoco, la donna di 47 anni che viveva nell'appartamento del palazzo è stata trasportata in ospedale con gravi ustioni alle braccia.

Al loro arrivo domenica sera, i pompieri hanno notato fiamme che uscivano dall'appartamento al terzo piano. Cinque persone sono state estratte dall'edificio dai servizi di emergenza utilizzando una scala a tromba. Inoltre, altre 25 persone hanno lasciato l'edificio in modo autonomo.

La donna ferita è stata accompagnata in ospedale da un vicino di casa. L'appartamento in questione è stato completamente distrutto e inizialmente quattro altri appartamenti sono stati dichiarati inabitabili. I residenti sfollati hanno trovato rifugio presso amici e conoscenti. Le autorità stanno attualmente indagando sulla causa dell'incendio.

