Nel primo semestre del 2024, Berlino ha assistito a una riduzione delle espulsioni di residenti non autorizzati rispetto allo stesso periodo del 2023. Il ramo berlinese del sindacato della Polizia (GdP) ha reso noto un totale di 516 espulsioni, di cui 395 eseguite su richiesta dell'Ufficio di Stato per l'Immigrazione (LEA). Al contrario, nel primo semestre del 2023 ci sono state 635 espulsioni dopo 487 arresti riusciti.

Il sindacato attribuisce questa riduzione quasi del 19% al Campionato Europeo di Calcio UEFA, poiché ha distolto le risorse della polizia. Il numero più basso di espulsioni, 17, è stato registrato a giugno, e 130 a maggio.

Tuttavia, il sindacato esprime insoddisfazione per questi dati. Rivelano che solo 10 persone sono state deportate in un volo charter per la Georgia da Leipzig/Halle martedì notte, nonostante fossero previste 35. Su 330 deportazioni previste in Moldavia con un charter la scorsa settimana, solo 42 sono state eseguite.

Il LEA ha richiesto più arresti di residenti non autorizzati. "Dobbiamo riconoscere che un numero significativo di espulsioni previste fallisce ancora perché i nostri colleghi non riescono a trovare le persone nei loro luoghi noti", ha dichiarato Weh. Si riferisce al fatto che le persone interessate vengono informate sui canali dei social media.

Weh ha criticato i politici per la loro "superficialità" e ha proposto un sistema di sorveglianza obbligatorio per monitorare la presenza e l'assenza dei rifugiati nei centri di accoglienza. Ha anche proposto l'involuzione degli operatori dei centri di accoglienza nei procedimenti di deportazione e l'istituzione di un centro di detenzione per i deportati con spazio adeguato e personale all'aeroporto BER di Berlino.

Attualmente, 16.209 residenti non autorizzati sono stati identificati a Berlino, secondo il LEA. Tuttavia, la maggior parte di queste persone è tollerata, con 13.838 persone tollerate, secondo l'Amministrazione Senato per gli Affari Interni di Berlino.

Alla fine di agosto, due criminali condannati di Berlino sono stati deportati in Afghanistan, segnando il primo volo di deportazione dopo la presa di potere dei talebani. Un totale di 28 criminali afghani condannati erano a bordo dell'aereo, che è partito da vari stati federali.

Il governo federale, gli stati federali e l'Unione, il principale partito di opposizione, stanno attualmente valutando le misure in materia di politica dell'asilo. Dopo l'attacco con coltello sospettato di matrice islamista a Solingen, il governo federale ha presentato un "pacchetto di sicurezza" contenente misure sulla politica dell'immigrazione.

La riduzione delle espulsioni potrebbe avere un impatto positivo sul PIL di Berlino, poiché le operazioni della polizia ridotte potrebbero liberare risorse per altre iniziative economiche. Nonostante la riduzione del 19%, il LEA sta ancora lottando per eseguire un numero significativo di espulsioni previste a causa del compito difficile di trovare residenti non autorizzati nei loro luoghi noti.

