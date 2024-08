Un simpatizzante dell'ISIS ha cercato di uccidere molte persone al concerto di Taylor Swift a Vienna.

Il suo piano era quello di uccidere persone fuori dallo stadio, ha detto il capo dei servizi segreti Omar Haijawi-Pirchner. Né lui né il secondo arrestato, un 17enne, avevano biglietti. L'atto era previsto per giovedì o venerdì sera, ma sono stati arrestati il ​​mercoledì. Inoltre, un 15enne sta siendo interrogato e sospettato di conoscenza dei piani dell'attacco.

Il secondo arrestato aveva lavorato per un'azienda che avrebbe dovuto fornire bevande e cibo allo stadio giovedì sera, ha detto Haijawi-Pirchner. Il 17enne non sta collaborando, ma sono stati trovati in suo possesso materiali dell'IS e della rete terroristica di Al-Qaeda.

Mercoledì sera, gli investigatori avevano riferito che il principale sospettato aveva prestato giuramento all'IS. Nell'appartamento del sospettato arrestato nella Bassa Austria, la polizia ha sequestrato sostanze chimiche.

Il 19enne avrebbe iniziato a pianificare il suo attacco a luglio. Il cittadino austriaco di discendenza macedone del Nord aveva un dispositivo esplosivo funzionante che aveva costruito da solo al momento del suo arresto. Inoltre, sono stati sequestrati dispositivi di accensione, cavi di accensione e dispositivi di accensione, coltelli, machete e 21.000 euro in denaro falso. Inoltre, il 19enne aveva una luce blu e una sirena: "Oppure voleva usarla per raggiungere il luogo o per andarsene", ha detto Haijawi-Pirchner.

In preparazione del suo atto pianificato, il sospettato principale aveva lasciato il lavoro e aveva cambiato aspetto per adattarsi ai lotta. L'uomo era "chiaramente radicalizzato", ha detto il capo dei servizi segreti. La sua agenzia aveva inizialmente ipotizzato un attentatore solitario. "Ma attraverso le conoscenze esistenti, siamo stati poi in grado di determinare che faceva parte di una rete islamica".

Il secondo arrestato proveniva "dall'ambiente" del principale sospettato. L'arresto del 17enne austriaco con radici turco-croate è avvenuto mercoledì pomeriggio da parte delle forze speciali della polizia mentre si recava al lavoro allo stadio.

In custodia presso la polizia giovedì c'era anche un 15enne con background migratorio turco, che era stato inizialmente solo interrogato e non arrestato. Poteva aver conosciuto i piani dell'attacco. Se fosse stato coinvolto, è ancora da chiarire.

Oltre a questi tre uomini, "attualmente non stiamo cercando altre persone", ha detto Haijawi-Pirchner. Riguardo alla sicurezza degli eventi futuri, come un concerto dei Coldplay, ha detto: "Non ci sono indicazioni che ulteriori concerti siano esplicitamente a rischio".

Dopo che gli arresti sono stati resi noti mercoledì, l'organizzatore dei concerti previsti di Taylor Swift a Vienna dal giovedì al sabato ha annullato tutte e tre le esibizioni nella capitale austriaca. Il ministro dell'Interno Gerhard Karner ha espresso comprensione per questa decisione e ha detto: "Una tragedia è stata prevenuta". La "minaccia terroristica per l'intera Europa" è stata confermata. Inoltre, il ministro dell'Interno federale Nancy Faeser (SPD) ha parlato di una ancora alta minaccia terroristica in Europa e quindi anche in Germania.

I fan di Taylor Swift hanno reagito online con shock. "Mia madre e io siamo seduti in camera a piangere", ha scritto un "Swiftie" online. "I nostri cuori sono spezzati", ha aggiunto un altro fan che aveva viaggiato dalla California. Altri fan hanno espresso paura di muoversi per Vienna, secondo i commenti.

Taylor Swift è attualmente uno dei più famosi artisti al mondo. Solo una settimana e mezzo fa, un uomo nel Regno Unito ha attaccato una classe di danza per bambini sulla musica della cantante americana, uccidendo tre bambine di sei a nove anni. L'episodio ha scatenato giorni di disordini dei gruppi di estrema destra nel Regno Unito.

Lo stadio dove era previsto l'attacco è famoso come Ernst-Happel. Il materiale trovato in possesso del secondo arrestato includeva riferimenti alla milizia dell'IS e alla rete terroristica di Al-Qaeda.

Leggi anche: