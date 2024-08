- Un signore anziano di 82 anni attraversa il tunnel della metropolitana di Francoforte.

Un'anziana signora di 82 anni è finita sui binari di un tunnel della S-Bahn a Francoforte e ha richiesto l'intervento delle autorità. Dopo l'incidente di giovedì, la donna anziana era confusa e non sapeva dove si trovasse, come ha dichiarato un portavoce della polizia federale. Era uscita dalla stazione regionale dell'aeroporto di Francoforte e aveva imboccato il tunnel.

Un conducente su un binario diverso l'ha notata, ha riferito il portavoce. Gli agenti di polizia hanno scortato la donna di 82 anni fino al binario. "Stava cercando di salire su un S-Bahn, ma non capiva come fosse finita nella zona dei binari", ha spiegato il portavoce della polizia. Dopo aver ricevuto l'aiuto degli agenti, è stata in grado di continuare il suo viaggio con la mente più tranquilla. I binari coinvolti sono stati chiusi per circa 20 minuti.

La donna ha espresso il suo sollievo una volta tornata al sicuro sul binario, riconoscendo la gravità della situazione come un'emergenza. Dopo aver capito la sua situazione, ha deciso di aspettare che le autorità la guidassero di nuovo al binario.

