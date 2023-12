Un "serpente molto velenoso" blocca la partita di qualificazione al Brisbane International di Dominic Thiem

"Amo molto gli animali, soprattutto quelli esotici", ha dichiarato l'ex campione degli US Open Thiem al sito web del Brisbane International. "Ma mi hanno detto che si trattava di un serpente molto velenoso e che era vicino ai ballkids, quindi era una situazione davvero pericolosa.

"È una cosa che non mi era mai successa e che sicuramente non dimenticherò mai".

Secondo il sito web dell'ATP, il serpente bruno orientale è entrato in campo alla fine del primo set e per rimuoverlo è stato necessario l'intervento di un addetto alla cattura dei serpenti.

Secondo il sito web del Museo australiano, il serpente bruno orientale è la causa di "più morti per morso di serpente di qualsiasi altra specie di serpente in Australia" .

Questa specie di serpente è diffusa "in tutta l'Australia orientale... e si incontra frequentemente nelle periferie di molte grandi città", afferma il Museo australiano sul suo sito web.

"Ciò che il serpente non ha in termini di portata del veleno, lo compensa in termini di potenza... un'envenomation riuscita può provocare una paralisi progressiva e un'emorragia incontrollabile".

A un certo punto dell'incontro, il ventenne McCabe era in vantaggio su Thiem per 6-2 5-3 40-0 e sembrava sul punto di sbalordire l'ex numero 3 del mondo e di ottenere la sua prima vittoria tra i primi 100. Ma Thiem, che ora si trova in una posizione di vantaggio, ha fatto il suo dovere.

Ma Thiem, che ora è il n. 98 della classifica mondiale, ha resistito a tre match point e ha recuperato per ottenere una vittoria per 2-6 7-6(4) 6-4 dopo due ore e 53 minuti di partita contro McCabe al Queensland Tennis Centre.

"Alla fine è stata una bella vittoria", ha dichiarato Thiem al sito web del Brisbane International. "Stava giocando molto bene. Stava servendo molto bene, credo.

"Vittorie come quella di oggi sono davvero importanti. Non mi sentivo benissimo in campo, ma ho comunque ottenuto la vittoria".

Fonte: edition.cnn.com