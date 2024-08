Un serial killer californiano nel braccio della morte ha confessato l'omicidio del 1986, dicono le autorità.

Cathy Small lavorava come prostituta a febbraio 1986 quando fu uccisa, come raccontò alla polizia la sua coinquilina, ha detto il tenente Patty Thomas durante una conferenza stampa. Small aveva detto alla sua coinquilina che avrebbe incontrato un uomo di nome Bill che le avrebbe dato 50 dollari per accompagnarlo in auto da Lake Elsinore a Los Angeles, e quella notte uscì di casa indossando una camicia da notte, ha detto Thomas.

Pochi giorni dopo, leggendo un giornale, la coinquilina scoprì che una donna era stata accoltellata a morte a South Pasadena. Temeva che potesse essere Small, così contattò la polizia e riuscì a identificarla. Gli investigatori non riuscirono a risolvere il caso, che rimase irrisolto.

Trentatré anni dopo, in ottobre 2019, un investigatore della medicina legale stava esaminando la morte di un uomo proprio di fronte al luogo dove era stata uccisa Small quando trovò in casa dell'uomo diversi elementi che destarono preoccupazione, ha detto Thomas. Tra questi c'erano "numerose foto di donne che sembravano essere state aggredite e tenute contro la loro volontà, possibilmente dal defunto", e un articolo di giornale sulla morte di Small, ha detto Thomas.

Il dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles ha eseguito un mandato di perquisizione e sono stati effettuati test del DNA su alcuni degli oggetti trovati in casa dell'uomo per vedere se corrispondevano a Small, ma non fu così. although investigators initially considered the dead man a suspect, they concluded he was not connected to Small’s case and was not linked to other crimes.

Ma durante l'esame del fascicolo del caso di Small a causa dell'articolo trovato in casa dell'uomo, gli investigatori dello sceriffo scoprirono che le prove del caso, comprese quelle della violenza sessuale, non erano state sottoposte a test del DNA. In agosto 2020, i vestiti di Small furono testati e i risultati furono caricati in una banca dati federale, dove i detective collegarono William Suff al caso, ha detto Thomas.

Suff si trovava nel braccio della morte del carcere di San Quentin, in California, dopo essere stato condannato per 12 omicidi nella contea di Riverside. Era noto come il "Riverside Prostitute Killer" o "Lake Elsinore Killer".

In maggio 2022, Suff è stato trasferito da San Quentin a Los Angeles, dove ha confessato l'omicidio di Small, ha detto Thomas.

"Gli investigatori lo hanno interrogato per due giorni. In sette ore, ha confessato e ha descritto nei dettagli l'omicidio di Cathy Small", ha detto Thomas. "Ha anche discusso e ammesso alcuni degli omicidi precedenti nella contea di Riverside".

Thomas ha detto che Suff incontrò Small in un negozio di riparazione dei computer dove lavorava. Si accordarono per incontrarsi più tardi quella notte. Una volta in auto, Suff disse agli investigatori che ci fu una discussione e si infuriò quando lei gli fece cadere gli occhiali dal viso.

Suff disse che prese un coltello che teneva in auto e accoltellò Small più volte al petto, secondo Thomas. Mentre lei era seduta sul sedile del passeggero anteriore, la spinse fuori dall'auto e sulla strada, poi se ne andò.

Al momento dell'omicidio di Small, Suff era in libertà vigilata dal Texas, dove era stato condannato per la morte della sua figlia di due mesi nel 1974, ha detto Thomas.

Il procuratore distrettuale della contea di Los Angeles ha deciso di non accusare Suff per l'omicidio di Small a causa della sua età - ha 73 anni - delle sue condanne precedenti e della condanna a morte pendente, ha detto Thomas. CNN sta cercando di determinare se Suff è rappresentato da un avvocato.

"Capiamo il dolore e la perdita che le famiglie delle vittime e la nostra comunità hanno subito. Questa decisione non diminuisce la gravità dei crimini, ma riconosce che ulteriori accuse non altererebbero le circostanze attuali o apporterebbero ulteriore giustizia", ha detto l'ufficio del procuratore distrettuale in una dichiarazione del martedì.

"Il nostro focus rimane sul supportare le famiglie delle vittime. Ringraziamo LASD per aver portato un po' di sollievo alle famiglie delle vittime e il nostro ufficio dei servizi per le vittime è pronto a offrire supporto. Estendiamo le nostre più sincere condoglianze a tutti coloro che ne sono stati colpiti".

La coinquilina ha condiviso le sue preoccupazioni con la polizia quando ha letto di una donna morta a South Pasadena, temendo che potesse essere Cathy Small. Durante la perquisizione della casa dell'uomo, gli investigatori hanno scoperto un articolo di giornale sulla morte di Small e prove relative ad altre potenziali vittime, collegandolo al caso di Cathy Small.

Leggi anche: