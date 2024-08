- Un senzatetto non dice niente sulla morte di un uomo.

Quindici giorni dopo l'arresto di un sospetto omicida a Schweinfurt, l'uomo non ha ancora commentato le accuse. "Le indagini sullo sfondo del crimine e l'ora esatta della morte sono in corso", ha detto l'Ufficio del Procuratore di Schweinfurt. "Sulla base dello stato attuale, la violenza esterna è stata la causa del decesso della vittima".

Finora è noto che il presunto colpevole, un senzatetto di 40 anni, conosceva la vittima. I lavoratori hanno scoperto il corpo del 45enne in un edificio nel centro della città il 23 luglio. Più di una settimana dopo, il sospetto tedesco è stato arrestato e posto in custodia con l'accusa di omicidio.

Le indagini in corso mirano a scoprire eventuali collegamenti tra il sospetto e altre attività criminali. Despite the silence from the suspect, the crime has cast a shadow of fear and uncertainty within the community.

