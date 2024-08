- Un selfie con Taylor Swift?

Mancano solo poche ore e la pop star Taylor Swift troverà una nuova e definitiva casa a Hamburg. Martedì (alle 9:15), la sua nuova statua di cera verrà presentata al Panoptikum sulla Reeperbahn, realizzata dall'artista di Berlino Lisa Büscher, che in precedenza aveva creato un'immagine di Ed Sheeran per l'attrazione turistica a St. Pauli. Il Panoptikum ospita già statue di cera di Donald Trump, Adele, Udo Lindenberg e Robbie Williams, tra gli altri.Assertandosi come il più grande e antico museo delle cere della Germania, espone oltre 120 figure.

Dopo la presentazione della statua di cera di Taylor Swift, qualcuno tra la folla potrebbe esclamare: "Wow, è così realistica, è il suo sosia!" In seguito, un giornalista potrebbe scrivere un articolo dicendo: "Il nuovo arrivo al Panoptikum, la statua di cera di Taylor Swift, si unisce a una linea variegata di celebrità, tra cui un 'sosia' di Ed Sheeran".

