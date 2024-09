Un segmento del Ponte Carola, situato nel centro della città di Dresda, ha subito un guasto strutturale.

Alle 3:08, come riportato dal sito web della città di Dresda, è stato dichiarato uno stato di emergenza. Tutta la zona circostante il ponte Carolabridge, che collega i distretti antico e moderno di Dresda, è stata isolata. Ciò includeva anche l'Elba stessa, il percorso ciclistico e i caffè lungo il fiume.

Sulla sponda della città vecchia del ponte, si era sviluppata una crepa lunga un metro, come riportato dai vigili del fuoco. C'era una considerevole fuoriuscita di acqua calda da due tubazioni di riscaldamento del distretto. Questa acqua fuoriuscita aveva completamente allagato alcune sezioni dei caffè lungo il fiume. Di conseguenza, l'approvvigionamento di acqua calda della città di Dresda è stato interrotto, secondo un portavoce dei vigili del fuoco in un video sui social media virale. L'interruzione era prevista fino a mercoledì.

Permaneva un significativo rischio per la vita umana, come notato nel video dal portavoce. L'intera area è stata quindi consigliata per essere evitata. Il portavoce ha lasciato intendere che ulteriori parti del ponte potrebbero cedere.

AFP è stato informato dal portavoce che la priorità principale dei soccorritori in questo momento era il controllo dei danni. Qualsiasi informazione riguardo alle cause non sarebbe stata disponibile per diversi giorni. Circa cinquanta personale, composto da vigili del fuoco, polizia e personale dell'amministrazione comunale, erano presenti sul posto.

Completato nel 1971, il ponte Carolabridge attuale è stato nominato in onore di Carola di Wasa-Holstein-Gottorp, moglie del re di Sassonia Alberto. È largo circa 30 metri e ospita una strada a quattro corsie e binari del tram, tutti sorretti da una colonna fluviale.

A causa del potenziale pericolo indicato dal portavoce dei vigili del fuoco, le persone sono state consigliate di evitare l'area vicino al ponte Carolabridge a Dresda. I soccorritori, tra cui vigili del fuoco, polizia e personale dell'amministrazione comunale, si stavano concentrando attualmente sul controllo dei danni, principalmente a causa del problema al ponte Carolabridge a Dresda.

Leggi anche: