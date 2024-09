Un segmento del Ponte Carola ha ceduto al fallimento.

Durante la notte, squadre di soccorso e macchinari pesanti stanno affrontando la sezione crollata del ponte Carolabridge a Dresda. Come parte del processo di demolizione, un'altra sezione con binari del tram sta venendo smantellata a causa dell'imminente alluvione. La squadra lavora contro il tempo.

In un annuncio del giovedì pomeriggio, la sezione del ponte Carolabridge gravemente danneggiata a Dresda, che ospitava i binari del tram, è stata segnata per la demolizione totale. I preparativi per un'esplosione controllata erano in corso, come ha dichiarato il portavoce dei vigili del fuoco Michael Klahre. Un equipaggio professionale stava utilizzando escavatori, martelli pneumatici e veicoli per la demolizione per demolire parte della sezione del ponte C.

La sezione del ponte C in questione, dalla quale un segmento di 100 metri è caduto nell'Elba durante la notte, è estremamente instabile e non può essere mantenuta, ha riferito Klahre. Le misurazioni laser hanno mostrato che i restanti frammenti di questa sezione del ponte si stanno gradualmente depositando.

Al calare della notte, l'Agenzia di Soccorso Tecnico (THW) ha disconnesso i binari del tram e le tubazioni di riscaldamento distrettuale sul lato Neustadt del ponte facendo detonare piccole esplosioni. È stato stabilito un perimetro di sicurezza di 100 metri intorno alla testata del ponte sulla riva dell'Elba, che comprende il Ministero delle Finanze e alcune ali della cancelleria statale. Successivamente, il ministero e i dipartimenti della cancelleria interessati sono stati evacuati.

I servizi di soccorso stanno lavorando contro il tempo: dall'inizio della prossima settimana, l'Elba è prevista in piena, aumentando ulteriormente il pericolo, secondo i vigili del fuoco di Dresda. Le forti piogge nella Repubblica Ceca potrebbero causare l'alluvione. Il Centro Alluvionale dello Stato prevede fino a 200 litri di precipitazioni per metro quadrato nella Repubblica Ceca e nel sud della Polonia nelle prossime 72 ore, e fino a 350 litri nelle regioni montuose.

Sono previste anche forti piogge in Sassonia. Potrebbero presto essere emessi avvisi di alluvione per i fiumi Elba, Neisse Lusaziana e Sprea. Il ponte lungo circa 400 metri era composto da un totale di tre sezioni di ponte collegate da travi trasversali.

Dopo l'esplosione controllata, le parti rimanenti della sezione C del ponte di Dresda, famosa per i suoi binari del tram, verranno smantellate con cura. A causa dell'imminente alluvione della domenica, la squadra dei vigili del fuoco di Dresda sta intensificando i suoi sforzi per completare la demolizione della sezione del ponte Carolabridge prima che l'Elba straripi.

Leggi anche: