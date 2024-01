Un sedicenne sta scuotendo l'inebriante, e spesso bizzarra, orbita del Campionato mondiale di freccette

Questo spettacolo sportivo annuale unico nel suo genere, che si svolge nello storico Alexandra Palace di Londra, attira migliaia di persone intenzionate a vivere l'esperienza, spesso inebriante e sempre bizzarra, di vedere i migliori giocatori di freccette del mondo contendersi il Sid Waddell Trophy.

La competizione, che si svolge durante il periodo natalizio e nel nuovo anno, vanta un'atmosfera unica. È un evento in cui l'alcol viene misurato in boccali anziché in pinte e in cui la partecipazione del pubblico, simile a una pantomima, è benvenuta e i fan si lasciano andare per qualche ora.

Quest'anno, l'evento ha guadagnato ulteriore attenzione grazie alle storiche performance della nuova superstar di questo sport, Luke Littler.

Il sedicenne, sconosciuto prima del suo debutto ai campionati di quest'anno, ha catturato l'immaginazione del pubblico diventando il più giovane giocatore ad aver mai raggiunto le semifinali del torneo.

L'adolescente, appena uscito da scuola, è quindi diventato il ragazzo immagine della competizione di quest'anno, che ancora una volta ha regalato numerosi drammi.

Per comprendere appieno questa festa annuale dell'eccellenza del tiro a volo, è consigliabile abbracciare l'arte del costume.

Gli spettatori si vestono con i costumi più stravaganti che si possano immaginare; una tradizione che porta a confondere le doppie facce quando i possessori dei biglietti si radunano all'ingresso.

In un giorno qualsiasi, è possibile vedere una coppia di Power Rangers chiacchierare con un gruppo di Minions, assistere a un uomo vestito da capo a piedi da bersagliere che scatta foto a un branco di animali pelosi di dimensioni umane e Superman che lotta per trovare un biglietto elettronico sul suo telefono.

Un'atmosfera incredibile

La scelta dell'abbigliamento riflette l'atmosfera carnevalesca che ogni anno attira migliaia di persone in uno dei luoghi di intrattenimento più preziosi di Londra.

Inaugurato 150 anni fa e con una splendida vista panoramica su Londra, Alexandra Palace ospita oggi una serie di eventi culturali, tra cui concerti musicali, spettacoli pirotecnici e rappresentazioni teatrali.

L'imponente edificio vittoriano situato su una collina del nord di Londra ha visto esibirsi artisti del calibro dei Rolling Stones, dei Pink Floyd e di Jay-Z, anche se negli ultimi 16 anni è diventato sinonimo di freccette. Se il calcio ha lo stadio di Wembley e il tennis ha Wimbledon, le freccette hanno "Ally Pally".

Il marchio verde neon dello sponsor principale del torneo ricopre in modo inequivocabile i giganteschi murales che per anni hanno adornato i grandi corridoi del palazzo, mentre fast food non proprio economici ma sempre allegri servono ghiottonerie nella vasta Great Hall che un tempo ospitava i banchetti.

"È un'atmosfera fantastica e un'occasione per ubriacarsi. È come una partita di calcio, senza alcuna ostilità", ha dichiarato alla CNN Sport il tifoso Richard Sampson, vestito da acchiappafantasmi, riflettendo sul motivo per cui ha scelto di partecipare con la sua compagna e i loro amici.

"Non stai sostenendo nessuno, stai solo facendo il tifo quando succede qualcosa di bello. Lo sport è secondario".

I discepoli delle freccette che ogni anno si recano in pellegrinaggio nel loro nirvana sportivo non hanno bisogno di molti incoraggiamenti per divertirsi: l'euforia inizia dai gradini fuori dall'ingresso e continua fino al palco nella West Hall del Palazzo.

I fan intonano una serie eclettica di canti mentre guardano l'azione pulsante sul filo del rasoio, con la tensione impressa sui loro volti, pronti a celebrare tutto e niente.

Alcuni si chiedono ancora se le freccette, un'attività resa popolare nei pub inglesi durante il XIX e il XX secolo, possano essere considerate un vero e proprio sport, dato che i giocatori non sono sempre in ottima forma atletica e storicamente bevono e fumano durante le partite professionistiche.

Ma questo stanco stereotipo è in netto contrasto con l'impareggiabile teatro che una giornata di campionato mondiale di freccette può offrire, in quanto i giocatori rimangono spietatamente precisi sotto la più incredibile delle pressioni, dando vita ad alcune battaglie titaniche che hanno incrementato la popolarità di questo sport negli ultimi anni.

Il vincitore del campionato mondiale di quest'anno non solo metterà le mani sul Sid Waddell Trophy - dal nome del defunto broadcaster che è diventato noto come "la voce delle freccette" - ma si porterà anche a casa una parte del montepremi di 2,5 milioni di sterline (3,16 milioni di dollari).

Questa somma non trascurabile è in parte il risultato dell'interesse televisivo - Sky Sports ha firmato un accordo di sette anni per trasmettere le partite di freccette su un canale dedicato nel 2017.

"Il supporto di Sky Sports sin dalla nascita della PDC, quasi 25 anni fa, è stato fondamentale per il successo di questo sport", ha dichiarato l'allora presidente della Professional Darts Corporation (PDC) Barry Hearn, ora presidente dell'organizzazione, quando è stato annunciato l'accordo di trasmissione .

È solo una festa

Lo spettacolo inizia davvero quando i giocatori entrano nell'arena al suono della musica che preferiscono, con brani che attirano la folla e che fanno scatenare ancora di più i fan già inebriati.

Per quel breve momento, è come se i giocatori fossero delle rockstar, come David Bowie e Prince, con il pubblico in pugno.

Quando iniziano le partite, gli applausi della folla sono scanditi dal tonfo metronomico delle freccette che colpiscono il bersaglio.

Gli applausi più grandi sono riservati a quando i giocatori raggiungono il punteggio massimo di 180, un segnale per la folla di lanciare le birre in aria.

Il rumore non sembra mai diminuire e aumenta quando la folla pomeridiana lascia il posto alla sessione serale, decisamente più allegra.

"Alzatevi, se amate le freccette" è il grido d'appello che scandisce ogni sessione.

"Non so nulla di freccette, ma tutti sono così amichevoli", ha detto a CNN Sport Tracy Dixon-Smith, che indossa una parrucca verde brillante mentre partecipa al suo primo torneo di freccette.

"Ci ho messo un sacco di tempo a tornare dalla toilette perché stavo ballando con tutti quelli che ho incontrato. È stato molto divertente, è una festa".

Il paese delle meraviglie più piccolo

Mentre i tifosi ballano, i giocatori si concentrano sullo sport. Alcuni cercano di bloccare il rumore, mentre altri aiutano a orchestrare i canti, sfruttando l'energia della folla per migliorare le proprie prestazioni.

"Camminando qui oggi mi è venuta la pelle d'oca, sapendo che giocherò di nuovo su quel palcoscenico", ha detto Littler, il nuovo eroe di questo sport, alla CNN Sport prima del suo incontro di terzo turno.

L'astro nascente ha stupito il mondo intero arrivando con prepotenza agli ottavi di finale della competizione, battendo avversari con decenni di esperienza in più.

Da quando è esploso sulla scena mondiale dopo un'impressionante carriera da juniores, Littler ha visto la sua popolarità salire alle stelle: ora vanta decine di migliaia di follower in più sui social media rispetto al passato.

Il suo amore per la celebrazione delle vittorie mangiando kebab è stato ben documentato dai media di tutto il mondo, che sono saliti sul carro di Littler.

La sua vorticosa introduzione alla vita da giocatore professionista di freccette ha già scatenato polemiche: il giovane ha sentito il bisogno di scusarsi dopo aver posato con una foto di un giornale britannico dalla copertina rossa.

Ma l'adolescente amante dell'Xbox non ha lasciato che le vertiginose ultime settimane si ripercuotessero sulle sue freccette, e le sue performance sul palco hanno dimostrato una notevole maturità.

"Mi piace", ha aggiunto, quando gli è stato chiesto come sta gestendo la pressione della folla.

"La gente canta, beve birre a canna, è pazzesco. È difficile concentrarsi, stanno cantando il tuo nome, ma devi tenerlo fuori dalla tua testa e concentrarti in qualche modo".

Littler è ora uno dei favoriti per sollevare il trofeo il 3 gennaio, ma deve prima battere l'ex campione del mondo Rob Cross nelle semifinali di martedì.

Probabilmente pochi eventi possono eguagliare la combinazione tra il dramma sportivo più teatrale che si possa immaginare e l'esplosione di stupidità collettiva all'Alexandra Palace.

I fan, molti dei quali in stato di ebbrezza, lasciano la giornata senza fiato, desiderosi di tornare in questo angolo di Londra per assistere a un evento sportivo senza precedenti.

Alla fine della serata, quando tutti hanno ballato fino al più vicino baracchino, il vecchio Alexandra Palace è silenzioso dopo un'altra implacabile giornata d'azione; l'unico ricordo delle orde di festaioli sono gli oggetti in maschera abbandonati lungo i suoi storici gradini.

