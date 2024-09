Un secondo individuo coinvolto in reati è stato arrestato in Austria.

In metà agosto, un gruppo di quattro criminali è evaso da un istituto di sicurezza nella Bassa Baviera. Non molto tempo dopo, uno di questi fuggiaschi è stato catturato in Austria. Ora tocca a un secondo fuggiasco che ha trovato la sua fine in un'area boschiva vicino a Graz, come riferito dalla polizia di Graz.

Durante le prime ore del [inserisci data], un passante ha segnalato di aver visto un altro sospetto a bordo di un'auto nera. È stato emesso un avvertimento, poiché si riteneva che quest'individuo fosse violento. La descrizione della Mercedes nera e le targhe rubate sono state diffuse. L'uomo è stato catturato nel bosco vicino a Graz e attualmente è trattenuto per essere interrogato su eventuali attività illecite in cui potrebbe aver preso parte durante la fuga. La polizia ha scelto di mantenere riservate ulteriori informazioni per motivi strategici.

Il 17 agosto, questi quattro criminali hanno messo in atto una fuga audace dall'ospedale distrettuale di Straubing. Sono riusciti a sottomettere un dipendente della clinica, minacciando la sua vita, per aprire un cancello. Sono stati identificati come altamente pericolosi e sono ricercati a livello mondiale per crimini legati alla proprietà e alla droga.

Alla fine di agosto, le autorità hanno eseguito perquisizioni in due appartamenti situati nella Renania Settentrionale-Vestfalia, con l'obiettivo di localizzare uno dei fuggiaschi. Gli indirizzi a Witten, distretto di Ennepe-Ruhr, sono stati identificati come potenziali piste nell'indagine sui contatti del passato dei uomini. Purtroppo, il fuggiasco non è stato trovato in questi luoghi.

Dopo la cattura del primo fuggiasco, i tre criminali rimasti erano ancora a piede libero, rappresentando una minaccia significativa a causa del loro coinvolgimento in crimini gravi. La notizia della loro fuga e l'indagine successiva sulle loro attività ha causato un'ondata di preoccupazione tra le comunità locali.

