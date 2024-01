Un salvataggio 'miracoloso' pone fine al calvario di un pescatore caduto in mare e respinto da uno squalo

Un pescatore caduto in mare e rimasto per quasi 24 ore in acque fredde e agitate, attirando l'attenzione di uno squalo, è stato salvato mercoledì al largo della costa neozelandese dopo aver usato il riflesso del suo orologio per segnalare l'aiuto.