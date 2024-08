Un saltatore militare è accusato di quattro omicidi

Iniziando marzo, un soldato tedesco è sotto indagine per aver fatto minacce. Poche ore dopo, quest'individuo è stato segnalato per aver brutalmente ucciso quattro persone nella regione del Basso Sassonia, arrendendosi infine in una base militare vicina. I procedimenti legali iniziano oggi a Verden.

Il soldato accusato di 32 anni sarà processato presso il tribunale regionale di Verden, con accuse di omicidio contro di lui. Come confermato da un portavoce del tribunale, solo l'indictment di 51 pagine verrà letto durante la prima sessione, poiché non ci saranno testimoni. Gli avvocati difensori rappresenteranno almeno otto membri della famiglia delle quattro vittime.

Azioni dell'imputato viste come combattimento casa per casa

L'imputato è sospettato di aver agito come un esperto di combattimento casa per casa durante la serie di omicidi che si sono verificati nella notte del 1° marzo di quest'anno. Questa formazione era parte integrante del suo servizio nell'esercito tedesco. Le accuse descrivono come il sospetto avrebbe fatto irruzione nelle case delle sue vittime con un'ascia. Nella città di Westervesede, il sospetto è accusato di aver sparato e ucciso il nuovo partner della sua ex moglie, di 30 anni, e la suocera, di 55 anni. La casa in questione era di proprietà del comune di Scheeßel e ospitava anche il giovane figlio della vittima di 30 anni.

Dopo lo sparatoria a Westervesede, il soldato è accusato di aver ucciso successivamente un'amica della sua ex moglie di 33 anni e sua figlia di tre anni nella città di Bockel. Entrambi sono stati uccisi con un solo colpo di pistola. La bambina era apparentemente tra le braccia della madre al momento dello sparo. La scena del crimine era anche una casa unifamiliare a Bockel, di proprietà del comune di Bothel.

"Il portavoce della procura di Verden ha riferito che l'odio e il desiderio di vendetta possono aver motivato gli omicidi delle vittime adulte, poiché l'imputato avrebbe ritenuto queste persone responsabili del fallimento del suo matrimonio."

Denuncia presentata e valutazione del rischio

L'imputato si è arreso alla base militare Von-Duering a Rotenburg an der Wuemme il mattino successivo. È stato segnalato che ha guidato fino alla base, è uscito dal suo veicolo e si è identificato. È stato in custodia dalla sua arresto.

Secondo la polizia, il sospetto di 32 anni non era di stanza in questa base militare specifica. Era in possesso di una mitragliatrice e di una pistola, entrambe non provenienti dall'arsenale dell'esercito tedesco. Una bomba molotov è stata trovata nel lato del guidatore del suo veicolo, mentre munizioni e uno zaino dell'esercito tedesco sono stati trovati nel retro.

Circa ventiquattro ore prima dell'incidente, l'ex moglie e il suo nuovo partner, la vittima futura, avevano sporto denuncia per minacce. La polizia ha rivelato che è stata eseguita una valutazione del rischio lo stesso giorno. In totale, sono stati programmati 35 giorni per il processo e si prevede un verdetto per il 28 marzo 2025.

Le accuse contro il soldato accusato includono non solo l'omicidio, ma anche l'omicidio colposo per gli omicidi brutali di cui è accusato. L'indictment descrive come le sue azioni durante la serie di omicidi avevano una spaventosa somiglianza con il combattimento casa per casa, derivante dal suo addestramento militare.

Data la gravità dei crimini, non sorprende che il caso di 'omicidio e omicidio colposo' abbia attirato molta attenzione e probabilmente comporta indagini e procedimenti penali intensivi.

