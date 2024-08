- Un sacco di poliziotti da Ed Sheeran dopo che i concerti di Swift sono stati cancellati.

Una settimana dopo l'annullamento di tre concerti di Taylor Swift a Vienna a causa di sospetti minacce terroristiche, il prossimo grande evento musicale in Austria è sotto una sicurezza potenziata. Per il festival di quattro giorni "Frequency" a St. Pölten, le misure di sicurezza sono state rafforzate, anche senza un'allerta terroristica specifica, ha detto il ministro dell'Interno Gerhard Karner (ÖVP). Il principale artista del primo giorno è il cantante britannico Ed Sheeran.

Ci saranno ufficiali in borghese tra il pubblico e forze speciali dispiegate in posizioni strategiche per intervenire rapidamente in caso di necessità, ha detto Karner. Si prevede la presenza di circa 50.000 fan al giorno.

Aggiornamenti sull'indagine sui concerti di Swift

Karner ha dichiarato che sono state identificate cinque persone che, secondo l'agenzia di intelligence interna, sono associate alle minacce osservate. Queste persone dovevano lavorare nelle strutture e nelle aree di catering ai concerti, ha detto il ministro dell'Interno.

Dopo l'allerta terroristico, sono state arrestate tre giovani, due dei quali sono sospettati di aver pianificato un attacco ai fan di Swift in attesa fuori dallo stadio utilizzando esplosivi e coltelli. In totale sono stati sequestrati 17 telefoni cellulari, ha detto Karner, indicando una grande quantità di dati da esaminare.

Uno ritratta la confessione, uno rimane in silenzio

Il principale sospetto, un 19enne, e il suo presunto complice di 17 anni sono sotto inchiesta per appartenenza a un'organizzazione terroristica e associazione a delinquere. Entrambi i giovani avevano giurato fedeltà al gruppo terroristico Islamic State. Il 19enne ha apparentemente ritrattato la sua confessione iniziale, mentre il più giovane rimane in silenzio.

