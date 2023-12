Un romanzo d'esordio sull'amicizia femminile e i segreti di famiglia, e altri 4 libri da aggiungere alla vostra lista di lettura

Se la mostra e la newsletter del Club del Libro riflettessero solo i libri che mi sono trovata a leggere negli ultimi anni, molti sarebbero stati thriller di uomini bianchi di mezza età. Buoni libri - altamente piacevoli, ben scritti e ben rappresentati - ma stavo letterariamente cenando da un menu piuttosto limitato. (Lo dico, se avete bisogno di ricordarlo, come uomo bianco di mezza età che scrive thriller).

"Fiona e Jane" è l'opera prima dell'autrice Jean Chen Ho.

Ovviamente, una serie sui libri deve aspirare ad andare oltre. Il bello dei libri è che possono aprire la nostra mente a esperienze che vanno oltre il familiare. Il nostro obiettivo con questa mostra, la newsletter e la mia collezione di libri è quello di includere e abbracciare l'inimmaginabile diversità del mondo letterario, compresi i tipi di libri (poesia, polemica, thriller, saggistica), i tipi di autori, i punti di vista rappresentati e così via.

Questo non è fatto per spuntare delle caselle, ma per migliorare l'esperienza del nostro Club del Libro. La mia vita è sempre stata migliorata dalla ricerca dei pensieri e dell'arte di chi ha esperienze e punti di vista diversi, sia che la diversità che cerco sia politica, culturale o altro. Questo ci porta alla selezione del libro di questa settimana: "Fiona e Jane" di Jean Chen Ho.

L'opera prima di Ho è il perfetto esempio moderno di grande narrativa americana. È una brillante serie di racconti sulla vita di due donne taiwanesi americane e sulla loro amicizia nell'arco di vent'anni, mentre esplorano l'identità, la sessualità, il dolore e i segreti di famiglia.

Sta ricevendo recensioni entusiastiche: "Nel corso del libro, Fiona e Jane diventano persone reali, elettriche e preziose", scrive il New York Times. "Il mondo che Ho crea tra le due donne sembra quello di un'amica che legge la storia dell'altra, desiderando di essere lì".

Questo potrebbe non essere il primo libro che il bianco medio di mezza età prende automaticamente in mano e sfoglia. Ma sarebbe un errore. Che bella lettura! Sento che Fiona e Jane sono mie amiche. Non vedo l'ora di vedere cosa scriverà la Ho. "Fiona e Jane" vi porta nella vita di queste donne in un modo autentico e comprensibile. Vi piacerà. Date un'occhiata!

Acquistate "Fiona e Jane" di Jean Chen Ho tramite Bookshop.org qui

Cos'altro sta leggendo Jake

Lamia amica geniale" di Elena Ferrante (traduzione di Ann Goldstein)

Primo libro dell'avvincente serie napoletana della Ferrante, "La mia amica geniale" ci presenta Lila ed Elena da bambine negli anni Cinquanta. La Ferrante usa la loro complicata e intensa amicizia per esplorare la storia e l'evoluzione delle famiglie, di Napoli e dell'Italia moderna nel suo complesso.Acquista "La mia amica geniale" di Elena Ferrante attraverso Bookshop.org qui

Odissea di Hakim, libro 1: dalla Siria alla Turchia" di Fabien Toulme

Lo scrittore francese di graphic novel Toulme racconta cosa significa essere un rifugiato attraverso Hakim, un giovane e affermato siriano costretto a lasciarsi tutto alle spalle a causa della guerra. Il primo libro segue la prima tappa del suo viaggio, mentre lotta per trovare un lavoro e sogna di tornare a casa.

Acquista "L'odissea di Hakim, libro 1" di Fabien Toulme qui

Consigliato dal "Club del libro di Jake Tapper".

Tutta la mia rabbia" di Sabaa Tahir

Tahir, scrittrice pakistano-americana di romanzi per giovani adulti, racconta la storia d'amore di Salahudin e Noor, cresciuti insieme come emarginati in una piccola città della California. Il loro legame è innegabile, finché un grave litigio non distrugge quasi tutto. Mentre le loro vite vanno fuori controllo, devono chiedersi quanto valga la loro amicizia e cosa sia necessario per superare il passato e il presente.

Acquista "Tutta la mia rabbia" su Bookshop.org qui

"La cura del terreno" di Lee Cole

Nel suo romanzo d'esordio, Cole riporta i lettori nel suo Stato natale, il Kentucky, per incontrare l'aspirante scrittore Owen Callahan, custode di un'università locale, e Alma Hazdic, scrittrice in residenza. Owen vive con la sua famiglia che sostiene Trump, mentre Alma proviene da una famiglia liberale di immigrati bosniaci. Nonostante le loro differenze, i due iniziano una relazione segreta. Ma man mano che si avvicinano, Alma si trova a lottare per capirlo.

Acquista "Groundskeeping" tramite Bookshop.org qui

Riflettori puntati sulle librerie indipendenti

Amiamo le librerie indipendenti! Nel nostro continuo sforzo di mettere in evidenza le librerie indipendenti di tutto il Paese, salutiamo Books & Burrows di Pittsburg, Kansas. La libreria, di proprietà indigena, ha aperto nel novembre 2020 e lavora per valorizzare autori e storie indigene.

Cosa succederà nel "Jake Tapper's Book Club" su CNN+

10 aprile - Jake siede con il comico Judd Apatow, autore di un nuovo libro di conversazioni che Apatow ha condotto con personaggi dello spettacolo e celebrità.

- Jake siede con il comico Judd Apatow, autore di un nuovo libro di conversazioni che Apatow ha condotto con personaggi dello spettacolo e celebrità. 17 aprile - Jake parla con Elizabeth Alexander, autrice di un nuovo toccante libro, "The Trayvon Generation", in cui analizza l'impatto che l'ultimo decennio di rivolte per la giustizia razziale ha avuto sui giovani neri attraverso l'arte.

- Jake parla con Elizabeth Alexander, autrice di un nuovo toccante libro, "The Trayvon Generation", in cui analizza l'impatto che l'ultimo decennio di rivolte per la giustizia razziale ha avuto sui giovani neri attraverso l'arte. 24 aprile - Jake parla con Andrea Yaryura Clark, il cui libro "In una notte di mille stelle" è un bellissimo ma straziante racconto della vita durante la guerra sporca in Argentina e della ricerca di una figlia per scoprire la verità sulla sua famiglia.

