Esplorando l'Interno all'Interno: Edizione Sequel - Un risultato straordinario nel mondo dei blockbuster animati

"Frozen 2" è stato recentemente superato come film animato più redditizio di tutti i tempi, e "Inside Out 2" sta puntando al prossimo record. Il sequel del 2015 dell'hit di Pixar è il primo film animato a superare un miliardo di dollari di incassi al di fuori degli Stati Uniti, entrando in un club esclusivo di dodici altri film.

A livello globale, "Inside Out 2" ha già incassato 1,649 miliardi di dollari, piazzandosi tra i primi 10 film con il maggior incasso di tutti i tempi. La Germania ha contribuito in modo significativo al suo successo, vendendo quasi 5 milioni di biglietti, rendendolo sia il film più redditizio dell'anno in Germania che a livello globale.

Leoni, dinosauri e un secondo atto

In futuro, "Inside Out 2" potrebbe salire ancora più in alto nella classifica. "The Lion King" (2019) manca solo 15 milioni di dollari per raggiungere 1,663 miliardi di dollari, mentre "Jurassic World" (2015) è a soli 22 milioni di distanza con 1,671 miliardi di dollari di incassi.

Tuttavia, "Inside Out 2" dovrà dare il massimo per raggiungere la top 5. "Spider-Man: No Way Home" guida attualmente con un notevole vantaggio a 1,928 miliardi di dollari.

Sono in corso piani presso Pixar Animation Studios e Walt Disney per sfruttare il successo di "Inside Out 2" creando una serie per Disney+ ambientata nella mente di Riley. A differenza del film originale, l'attenzione si sposterà dalle sue emozioni personificate ai suoi sogni, con "Dream Productions" al comando.

