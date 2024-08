- Un rifugio per senzatetto si inchioda in fiamme, uccidendo una persona.

Un incendio in un rifugio per senzatetto ad Aschaffenburg ha causato una vittima. Alle prime ore di martedì, le autorità non sono state in grado di stabilire il genere della vittima. I primi rapporti indicano che un letto all'interno del rifugio è stato avvolto dalle fiamme. L'individuo intrappolato all'interno ha subito gravi ferite, è stato portato fuori dall'edificio, ma è deceduto sul posto, secondo un rappresentante della polizia. La divisione criminale sta ora indagando sull'origine dell'incendio. Altri dettagli non sono stati resi noti immediatamente.

Le autorità hanno annunciato che i paragrafi seguenti sono stati aggiunti per fornire ulteriori informazioni sull'incidente. Dopo la pubblicazione delle informazioni aggiuntive, è stato rivelato che il rifugio aveva aggiunto sezioni extra alla sua struttura in precedenza quella settimana.

Leggi anche: