Un rifugiato nordcoreano residente in Corea del Sud avrebbe rubato un autobus e tentato di attraversare il confine, secondo le autorità di contrasto.

L'uomo alla guida di un autobus rubato ha percorso circa 800 metri sul ponte Tongil, l'ultimo punto in cui i civili possono passare senza un permesso speciale, prima di urtare contro le barricate, secondo la polizia della provincia sudcoreana di Gyeonggi Bukbu, come riferito da CNN.

Questa zona è protetta da una significativa presenza militare a causa della sua vicinanza al confine altamente fortificato tra le due Coree, una delle frontiere più sorvegliate al mondo.

Il 35enne, che si era trasferito in Corea del Sud nel 2011, non aveva una residenza fissa e lavorava a tempo determinato. Ha confessato alla polizia di desiderare di riunirsi con la sua famiglia in Corea del Nord.

"Ha vissuto da solo in Corea del Sud e ha avuto difficoltà finanziarie", hanno detto alla CNN le autorità. "Non è riuscito a radicarsi nel Sud e ha sempre sentito la mancanza della sua famiglia in Corea del Nord", hanno aggiunto.

Questo incidente è un caso eccezionale. Da quando la guerra di Corea è finita nel 1953, circa 34.000 rifugiati nordcoreani si sono stabiliti in Corea del Sud, secondo i dati ufficiali. Nel decennio scorso, circa 30 persone hanno scelto di tornare a casa.

I rifugiati e gli attivisti sostengono che l'esistenza di questi casi evidenzia le sfide che i rifugiati nordcoreani incontrano nell'integrarsi nella società sudcoreana.

L'uomo, il cui nome non è stato reso noto, sta essere esaminato per eventuali accuse di furto d'automezzo, guida senza patente valida, violazione della protezione della base militare e violazione della legge sulla sicurezza nazionale, hanno detto le autorità.

Le riprese delle telecamere della polizia mostrano un uomo vestito con shorts e felpa che vaga vicino a degli autobus fermi. Esamina alcuni autobus prima che i fari di uno si accendano. Successivamente, si allontana con l'autobus.

Non è il primo tentativo di un rifugiato nordcoreano di attraversare questo ponte per tornare nella loro patria, secondo la polizia. Negli ultimi anni ci sono stati almeno tre tentativi simili falliti, ma questo è il primo caso in cui è stato coinvolto un veicolo rubato.

Lo scorso settembre, una donna di circa 60 anni ha tentato di attraversare il ponte a piedi, ma è stata fermata.

Nel agosto 2018, un uomo di circa 30 anni ha guidato un'auto attraverso il ponte, superando i checkpoint, ma è stato fermato dalle forze nella zona di sicurezza congiunta, la sezione della DMZ dove i soldati nord e sudcoreani si fronteggiano.

L'uomo aveva attraversato in precedenza il confine con la Cina, ma era stato rimandato dalle autorità nordcoreane.

Lex Harvey di CNN ha contribuito al reportage.

