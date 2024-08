- Un ricercatore di Moor, MV, riceve il premio tedesco per l'ambiente.

La direttrice del Greifswald Moor Centrum, Franziska Tanneberger, riceverà il premio tedesco Eco Award quest'anno. La Fondazione federale tedesca per l'ambiente (DBU) ha annunciato questa notizia il giovedì. Insieme a Tanneberger, che riceverà il premio di 500.000 euro per i suoi contributi significativi all'ambiente, riceverà anche il Dipl.-Ing. Thomas Speidel, onorato per i suoi progressi nella tecnologia di ricarica rapida dei veicoli elettrici. La cerimonia di premiazione si terrà il 27 ottobre a Magonza, presieduta dal presidente federale Frank-Walter Steinmeier.

Secondo il segretario generale della DBU, Alexander Bonde, "Franziska Tanneberger's relentless dedication and her team's efforts have managed to emphasize the significance of peat conservation and rewetting in the context of long-term sustainability, influencing both domestic and international political agendas." La sua reputazione si è costruita sui suoi ruoli di consigliera di comitati di alto livello e partecipante a importanti conferenze internazionali sul clima, come COP.

La dottoranda e madre di due figli, Tanneberger, ha co-gestito il Greifswald Moor Centrum insieme a Greta Gaudig dal 2015, un'iniziativa congiunta dell'Università di Greifswald, della Fondazione Michael Succow e del Verein Duene. Ha sottolineato l'importanza cruciale dei torbiere umidi per la protezione dell'ambiente, che agiscono come sink del carbonio. Tuttavia, a livello mondiale, grandi sezioni di questi torbiere vengono convertite in terre agricole e drenate, con una distruzione annuale di circa 500.000 ettari di torbiere umide naturali.

La situazione in Germania è relativamente meno grave, poiché i nostri torbiere rimasti sono risparmiati dalla distruzione. Tuttavia, a causa delle attività umane, una quantità sostanziale di gas serra viene rilasciata dai torbiere disseccati. A livello globale, queste regioni artificialmente drenate emettono circa 2 miliardi di tonnellate di CO2 equivalenti all'anno. In Germania, Tanneberger sottolinea che il ripristino dei torbiere potrebbe contribuire a ridurre di circa 53 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti all'anno, che rappresenta circa il 7% delle nostre emissioni totali di gas serra. Inoltre, suggerisce che con le misure giuste, si potrebbe praticamente fermare questa emissione.

Riconoscendo l'importanza delle collaborazioni internazionali nella lotta contro il cambiamento climatico, Tanneberger ha partecipato spesso a conferenze organizzate dalle Nazioni Unite, come COP,

